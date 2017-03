Breiter, schneller - spannender? Die Formel 1 erfindet sich im Jahr 2017 neu und verspricht sich von einem veränderten Reglement mehr Attraktivität für die Zuschauer. Aber was ist eigentlich neu? Und wird die Königsklasses des Motorsports damit, nach Jahren der Mercedes-Dominanz, wieder spannend? sportschau.de gibt einen Überblick.

Chassis

Beim Vergleich zwischen den alten Boliden aus 2016 und den neuen in 2017 fällt eines sofort auf: Die Autos sind breiter. Links und rechts gewinnen die Chassis insgesamt 20 Zentimeter dazu - und kommen damit auf eine Gesamtbreite von knapp zwei Metern. So breit waren die Boliden zuletzt vor 20 Jahren, in der Saison 1997. Um das auch auffangen zu können, wurde das Mindestgewicht um 20 auf 722 Kilogramm angehoben. Während der Frontflügel 15 Zentimeter breiter wird, gewinnt der Heckflügel volle 20 Zentimeter dazu - und wird zudem deutlich tiefer angebaut. Das lässt den Boliden flacher und damit aggressiver wirken.

Ist dem Teamchef ein Dorn im Auge: Die Haifischflosse am Red-Bull-Boliden

Vielen Fans gefällt dagegen - rein optisch - die neue Haifischflosse nicht. Die dünne Flosse auf der Motorenabdeckung hilft dabei, den Antrieb bei der Kurvenfahrt konstanter zu halten. Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist sie dennoch ein Dorn im Auge. "Ich finde dieses Auto wirklich schön, aber die Flosse verdirbt alles" , so Horner über den neuen Boliden. Bei Konkurrent Mercedes fällt die Flosse deutlich kleiner aus.

Dabei geht es 2017 natürlich nicht nur um das veränderte Design. Schließlich haben alle Änderungen aerodynamischen Hintergründe - und sorgen dafür, dass deutlich mehr Abtrieb erzeugt wird. Die Folge: Vor allem die Geschwindigkeiten in den Kurven steigen. Das soll für mindestens vier Sekunden schnellere Rundenzeiten sorgen. Für die Fahrer werden die Rennen damit deutlich anstrengender werden. Renault-Pilot Nico Hülkenberg hat sich daher anders als in den letzten Jahren auf die Saison vorbereitet und intensiver den Nacken trainiert.

Video starten, abbrechen mit Escape Nico Hülkenberg mit gestähltem Nacken in die neue Saison | Sportschau | 22.02.2017 | 01:55 Min. | Verfügbar bis 15.02.2018 | Das Erste

Reifen

Alles wird breiter, das gilt 2017 auch für die Reifen. Denn dass die Autos in der neuen Saison so schnell sein werden, liegt auch an den neuen Reifen. Die Gummis wachsen an der Vorderachse von 245 auf 305 Millimeter und an der Hinterachse von 325 auf 405 Millimeter. Sechs Zentimeter vorn, acht Zentimeter hinten - ergibt eine Steigerung um 25 Prozent. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Während die Reifen mehr Auflagefläche haben und damit mehr Grip garantieren, bringt die Neuerung für Hersteller Pirelli auch eine große Ungewissheit mit.

Die Hinterreifen der Boliden sind 2017 stolze acht Zentimeter breiter

Weil verlässliche Tests im Winter nicht möglich waren, geht der Hersteller auf Nummer sicher und schreibt den Teams das Reifenkontingent für die ersten fünf Rennen vor: Sieben Sätze der weichsten, vier Sätze der mittleren und zwei Sätze der härtesten Mischung gibt es für jeden Fahrer. Normalerweise dürften die Teams aus dem 13 Reifensätzen für jeden Piloten zehn selbst wählen. Allerdings ist bei Übersee-Rennen eine Bestellung von 15 Wochen im Voraus nötig. Das wäre Anfang Dezember gewesen - ohne jede Kenntnis darüber, wie die neuen Pneus eigentlich funktionieren. Ab dem ersten Europa-Rennen in Spanien gilt dann die Regelung der Vorsaison.

Antrieb

Das Wichtigste vorweg: Die Motoren werden in diesem Jahr nicht größer. Trotz der immensen Kosten für die 2014 eingeführten V6-Hybrid-Motoren verändert sich, mangels Alternativen, daran in 2017 nichts. Dafür sind die Motorenhersteller ab diesem Jahr frei in ihren Entwicklungsprozessen, auch während der Saison. Begrenzungen seitens des Automobil-Weltverbandes FIA wurden aufgehoben.

Außerdem gibt es nicht mehr die Gefahr, dass ein Rennstall keinen Motor erhält. Das Szenario, dass Red Bull im Jahr 2015 kurzzeitig drohte, kann aufgrund einer Regeländerung nicht mehr eintreten. Ab sofort muss der Hersteller mit den wenigsten Kundenteams ein motorloses Team ausstatten.

Sprit

Wer schneller fährt, verbraucht vermutlich auch mehr Benzin. Daher wurde das zulässige Spritlimit von 100 Kilogramm um fünf Kilogramm erhöht. Das Nachtanken während eines Rennens bleibt aber nach wie vor verboten.

Strafen

Stichwort Verbote: Die Formel 1 schließt im Jahr 2017 ein wichtiges Schlupfloch im Reglement. Als Mercedes bei Lewis Hamilton beim Großen Preis von Belgien im vergangenen Jahr gleich doppelt die Antriebseinheiten, sogenannte Power-Units, wechselte, folgte nach dem Reglement eine Strafversetzung um 55 Plätze. Weil nur 22 Autos mitfahren, startete der Brite also vom 22. Platz - und statt zusätzlicher Strafen hatte der dreifache Weltmeister drei frische Triebwerke für die restliche Saison.

Damit ist im neuen Jahr Schluss. Sollte ein Fahrer an einem Rennwochenende gleich mehrere Antriebselemente wechseln, darf nur noch das letzte getauschte Teil bei den nächsten Rennen straffrei verwendet werden.

Starts

Stehende Starts versprechen Spannung für die Zuschauer - und sind damit enorm wichtig für die Attraktivität der Rennserie. Für 2017 gibt es daher eine wichtige Änderung: Wann immer das Safety Car auf die Strecke kommt, wird danach nicht mehr fliegend gestartet, sondern - wie zu Beginn des Rennens - stehend.

Dabei werden Starts 2017 ohnehin schwieriger: Weil nur noch einer statt zwei Kupplungshebeln erlaubt ist, wird die Chance auf Fehler der Piloten beim Start erhöht.

Was bedeuten die Regeländerungen?

Die Formel 1 hat seit Jahren mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen und will mit den neuen Regeln nun wieder für mehr Spannung sorgen. Denn auch der spannende Titelkampf zwischen dem späteren Weltmeister Nico Rosberg und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton konnte die erneute Dominanz der Mercedes nicht gänzlich überstrahlen. Somit sollen die neuen Regeln nicht zuletzt dafür sorgen, dass die anderen Teams wieder Anschluss finden. Das würde für eine bessere Show und mehr Action in der Motorsport-Königsklasse sorgen.

Fakt ist: Entscheidende Regeländerungen können immer dazu führen, dass es merkbare Verschiebungen bei der Stärke der Teams gibt. Tatsächlich aber werden sich die wahren Kräfteverhältnisse erst beim Auftaktrennen in Melbourne zeigen. Dort findet am Wochenende des 23. bis 26. März der Große Preis von Australien statt.

Der McLaren von Stoffel Vandoorne muss in die Box geschoben werden

Ein großes Problem haben viele Teamchefs aber schon im letzten Jahr kommen sehen: Durch den erhöhten Antrieb und stärkere Luftverwirbelungen hinter den Boliden wird das Überholen schwerer. Außerdem steht ein großes Fragezeichen hinter dem Potenzial der kleinen Teams Force India, Sauber, Toro Rosso, Haas und Manor. Sie können den teuren Entwicklungskampf, der nun auch während der Saison erlaubt ist, aus finanziellen Gründen vermutlich nicht mitgehen.

Die zuletzt enttäuschenden Teams Renault und McLaren erhoffen sich dagegen, wieder konkurrenzfähig zu sein. Die bisherigen Testfahrten in Barcelona, wo die Fahrer seit Montag (27.02.17) zahlreiche Kilometer abspulen, zeigen aber: Renault ist (noch) nicht schnell genug und McLaren hat (noch) mit technischen Problemen zu kämpfen.

Bleiben also die üblichen Verdächtigen: Mercedes, Ferrari, Red Bull und Williams. Betrachtet man die ersten Testtage, könnte man durchaus von einem Zusammenrücken der Spitze sprechen. Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen landete an Tag zwei der Testfahrten sogar vor den beiden Mercedes. Dabei gilt es als sicher, dass die Silberpfeile ihr wahres Tempo noch hinter dem Berg halten. Verlässliche Antworten gibt es auf alle offenen Fragen gibt es dann in Melbourne - spätestens.

msc | Stand: 01.03.2017, 12:30