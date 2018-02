Superbowl - Die Patriots sind mehr als nur Brady

Vernachlässigt hatte die Defense der Jaguars beispielsweise auch Daniel James Amendola, der mit zwei Touchdowns eine Sternstunde erlebte. Der Wide Receiver und Punt Returner war zuletzt in herausragender Form, viele Experten wie Nate Burleson und Adam Rank von "nfl.com" sehen in ihm mit Blick auf das Finale den entscheidenden Unterschied.

Cooks and Hogan zu beachten

Verstärkt auf Danny Amendola zu achten, darf aber nicht dazu führen, die meist weiter außen postierten Passfänger Brandin Cooks und Chris Hogan aus den Augen zu verlieren. Die kommen dann ins Spiel, wenn Bradys Lieblingsanspielstationen Rob Gronkowski und Amendola zugestellt sind.

Hogan hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, fing 2017 fünf Touchdown-Pässe. Bei Cooks waren es sieben, der längste über 64 Yards. Insgesamt hat die Nummer 14 der Patriots 65 Pässe für über 1.000 Yards gefangen, damit lag er sogar noch deutlich vor Amendola.

Gronkowski trotzt Gehirnerschütterung

Will unbedingt spielen: Rob Gronkowski von den New England Patriots.

Kein großes Geheimnis ist zudem, dass sich die Eagles auch etwas gegen Superstar Gronkowski einfallen lassen müssen. Der Tight End zog sich gegen die Jaguars zwar eine Gehirnerschütterung zu, antworte aber Mitte der Woche auf die Frage, ob er im Super Bowl da sein werde mit einem klaren "yes". Erst danach fügte er an, dass er selbstverständlich auch noch den "Call" der Ärzte akzeptieren würde.

Tony Gonzalez, Analyst von Fox Sports, nennt Gronkowski den "Shaquille O'Neal der NFL" und erklärt dazu: "Er ist einfach ein Riesen-Biest von einem Mann, du kannst ihn kaum stoppen." Gonzalez hält ihn deshalb auch für besser als sein Eagles-Pendant Zach Ertz. In der regulären Saison gelangen "Gronk" stolze 1.084 Yards und acht Touchdowns, bei Ertz waren es 824 Yards und ebenfalls acht erfolgreiche Ausflüge in die Endzone.

Auch die Defense auf hohem Level

Dass die Patriots über eine unfassbare Moral und einen herausragenden Headcoach verfügen, ist ohnehin klar, da war der historische Super-Bowl-Triumph im Vorjahr nur ein weiterer Beweis: 25 Punkte Rückstand holte New England gegen die Atlanta Falcons auf, Bill Belichick gewann als Trainer seinen fünften Ring - zwei Rekorde vielleicht für die Ewigkeit.

Aber Wide Receiver Jarvis Landry von den Miami Dolphins weist auch auf die Defense der Patriots hin: "Sie haben sehr smarte Safetys und ihre Corners spielen auf einem sehr hohen Level."

Komplett ausgeglichen

In der Tat war die Defense der Patriots in der regulären Saison nicht schlechter als die hochgelobte Abwehr der Eagles. Kassiert haben die Jungs von Belichick in den 16 Partien 296 Zähler, die Mannschaft von Doug Pederson 295.

Überhaupt ist die Ausgeglichenheit im Super Bowl LII erstaunlich: Die Patriots haben von ihren 16 Saisonspielen 13 gewonnen - genau wie die Eagles. New England hat 458 Punkte erzielt, Philadelphia 457. Heißt: Beide haben mit plus 162 das exakt gleiche Netto-Punktverhältnis. Es sollte also wieder spannend werden - wenn sich die Eagles nicht nur auf Brady fokussieren.