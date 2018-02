Starker Passrush

Die Eagles haben in Derek Barnett, Brandon Graham, Chris Long und Fletcher Cox außerdem gleich vier Spieler, die in der ersten Runde des NFL-Drafts ausgewählt wurden. Hinzu kommen Vinny Curry, Beau Allen und Timmy Jernigan, wodurch eine der besten Defensiv-Lines der NFL entsteht. Bei diesem Personal wird klar, warum der Star-Runningback der Atlanta Falcons, Devonta Freeman, in den Divisonal-Playoffs in zehn Versuchen nur sieben Yards Raumgewinn erzielen konnte.

Zudem brachten die Eagles den gegnerischen Quarterback in dieser Saison bereits 42 Mal zu Boden. Wenn die Eagles Tom Brady unter Druck halten, wird er seine Schwierigkeiten haben. Der Quarterback hat weniger Zeit, um einen offenen Receiver zu finden. Und selbst wenn die Eagles nur einen Quarterback-Hit (der Quarterback wird den Ball gerade noch los, wird aber trotzdem zu Boden gebracht) verzeichnen können, wird sich das auf die Moral des Spielmachers auswirken.

In Quarterback Nick Foles vertrauen

In den vergangenen Jahren spielte Nick Foles nicht gerade seinen besten Football. 2015 lief er für die Rams auf und warf neben sieben Touchdowns auch zehn Interceptions. Mitten in der Saison setzte ihn Trainer Jeff Fisher auf die Bank. Im Jahr darauf drückte Foles die Ersatzbank bei den Kansas City Chiefs, auch in der Saison 2017/18 musste er zunächst hinter Carson Wentz Platz nehmen.

Erst als Wentz sich am 14. Spieltag verletzte, bekam Foles den Job als Starter. Nach einem etwas holprigen Beginn fand er in den Playoffs zu seiner Form. Gegen die Atlanta Falcons und die Minnesota Vikings, beide mit überragenden Verteidigungen ausgestattet, warf Foles für 598 Yards und drei Touchdowns. Er produzierte keine Interception und wurde nur zweimal zu Boden gebracht - mehr kann Trainer Doug Pederson nicht von seinem Quarterback verlangen.

Foles besitzt die Wurfkraft sowie die Präzision, um den Ball weit und genau in die Hände seiner Receiver zu werfen. Gegen die Vikings brachte er vier Bälle für 36 oder mehr Yards an. Bei einem gut funktionierenden Laufspiel und einer eher durchschnittlichen Defensive der Patriots wird Foles in der Lage sein, einige gute Spielzüge zu Stande zu bringen - und es könnte gut sein, dass es ausgerechnet Foles ist, der die Superbowl-Trophäe am Ende für die Philadelphia Eagles in den Himmel von Minneapolis streckt.

