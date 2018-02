Der Edelfan

Seit 1967 gibt es den Superbowl in der heutigen Form. Und seitdem saß Donald Crisman immer auf der Tribüne. Als Anhänger der New England Patriots ist er inzwischen erfolgsverwöhnt. Doch auch in den Jahrzehnten vor dem ersten Triumph der Mannschaft aus dem Großraum Boston war er immer mit Leidenschaft dabei. Gemeinsam mit drei Freunden besuchte er schon das allererste Finale der National Football League im Jahr 1967.

Die Tour zum Super Bowl wurde für die Männer daraufhin zur Tradition. An diesem Wochenende werden sie allerdings schon nur noch zu zweit sein. Auch Crisman wollte eigentlich schon mit den Fan-Reisen aufgehört haben. Mit 81 Jahren ist er schließlich nicht mehr so fit wie etwa beim Super Bowl 1968, als er eine 24-stündige Zugfahrt nach Miami auf sich nahm. Doch als klar war, dass die Patriots erneut im Finale sind, konnte er nicht widerstehen.

Der Super-Bowl-Snack

Chips sind natürlich am Start, doch traditionell essen die Amerikaner zum Finale Chicken Wings und Guacamole. Die Nahrungsmittelindustrie schätzt, dass die Fans auf den Partys mehr als 1,35 Milliarden Hühnchenflügel verdrücken. Dazu gehört die mexikanische Avocado-Creme. Damit auch wirklich jeder Fan in den USA seine Guacamole zubereiten kann, wurden aus Mexiko 40.000 Tonnen Avocado importiert.

Die Coaches

Patriots-Coach Bill Belichik gilt als strategisches Genie und einer der erfolgreichsten Trainer überhaupt. Sein Gegenüber ist Doug Pederson, ein früherer Quarterback, der 1995 kurze Zeit bei Düsseldorf Rhine Fire gespielt hat. Der stets mürrisch wirkende Erfolgscoach der Patriots strebt sein fünftes Meisterstück als Cheftrainer an. Auf der anderen Seite steht Pederson in seinem ersten Superbowl an der Seitenlinie. Das Angriffsspiel der Patriots ist extrem variabel, die Eagles gelten als besonders defensivstark.

Der Star

Wenn die New England Patriots im 52. Super Bowl auf die Philadelphia Eagles treffen, ist das auch ein Duell zweier grundverschiedener Quarterbacks: Tom Brady und Nick Foles. Brady hat bei sieben Finalteilnahmen fünf Titel geholt - einen davon am 6. Februar 2005 gegen die Philadelphia Eagles. Kommt jetzt der sechste Erfolg dazu, wäre Brady der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte. Zu Bradys fünf Siegen kommen vier Superbowl-MVP-Trophäen für den besten Spieler des Endspiels, außerdem drei NFL-MVP-Auszeichnungen für den besten Spieler der Liga.

Der Herausforderer

Als Brady seinen ersten Superbowl gewann, war Foles 13 Jahre alt. Dass der Texaner nun überhaupt aufläuft, liegt an der Verletzung von Carson Wentz. Auf dem besten Weg zum MVP der NFL riss sich der etatmäßige Quarterback der Eagles ein Kreuzband. Aber: 2013 hatte Foles eine phänomenale Saison. Ein Spiel mit 22 von 28 Pässen im Ziel, den Rekord von sieben Touchdowns in einer Partie eingestellt, bärenstarke 411 Yards. Dann verletzte er sich an der Schulter, baute rapide ab, wechselte nach St. Louis und Kansas und verschwand so in der Versenkung, dass er mit 26 an Rücktritt dachte.

Im März 2017 kehrte er mit einem Zweijahresvertrag zu den Eagles zurück - und hatte nach Wentz' Verletzung im Dezember seine Chance. Nach seiner Footballkarriere möchte er Pastor werden.

Thema in: Morgenmagazin, Das Erste, 05.02., ab 6 Uhr

Stand: 04.02.2018, 12:00