16. Spieltag in der NFL

Dank einer herausragenden Leistung von Packers-Quarterback Aaron Rodgers ist die Saison für den Division-Gegner aus Minnesota beendet. Während die Vikings ohne Chance auf die Playoffs sind, haben die Green Bay Packers nun die Teilnahme in der eigenen Hand. Zwar stehen noch die Detroit Lions auf dem ersten Rand der NFC-North, allerdings kommt es am letzten Spieltag zum direkten aufeinandertreffen beider Teams und mit einem Sieg können sich die „Cheeseheads“ den Sieg der Division noch sichern. Hätten die Washington Redskins nicht 41:21 gegen die Chicago Bears gewonnen, hätte man sich schon jetzt in Green Bay auf die Postseason freuen können.

Mariota bricht sich Wadenbein

Beim Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Jacksonville Jaguars überschattete eine schwere Verletzung das sportliche Geschehen. Der Quarterback der Titans, Marcus Mariota, verletzte sich im dritten Viertel schwer und musste vom Platz gefahren werden. Wie inzwischen bekannt gegeben wurde, handelt es sich um einen Bruch des rechten Wadenbeins. Seine Saison ist damit beendet. Matt Cassel springt ein, kann die 17:38-Niederlage allerdings nicht mehr abwenden.

Cleveland mit Weihnachtsgeschenk an die Fans

Nach mehr als einem Jahr gelang den Cleveland Browns zu Weihnachten ein 17:20-Sieg und beschenkt die Fans mit einem lange ersehnten Erfolgserlebnis. Dem Gegner aus San Diego tut die knappe Niederlage weniger weh, denn auch für sie ist die Saison nach der nächsten Woche und dem letzten Spiel der Regular Season beendet.

Spannend bis zur letzten Sekunde blieb es auch zwischen Miami und Buffalo. Mit einem 55-Yard Field Goal sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, rettet Kicker Andrew Franks Miami in die Verlängerung. Dort gelang ihm dann auch der entscheidende Kick für drei Punkte zum 34:31-Endstand. Die Miami Dolphins bleiben damit weiter im Rennen um die Teilnahme an den Wild-Card-Games.

"Game Over" für Newton und die Panthers

Der Super-Bowl-Teilnehmer der Vorsaison verpasst dieses Jahr die Postseason. Quarterback Cam Newton hat mit den Carolina Panthers nach der Niederlage gegen die Atlanta Falcons (33:16) nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den Playoffs. Die Falcons mit der besten Offensive der Liga und Quarterback Matt Ryan, der zur Zeit wohl die besten Chancen auf den Titel des wertvollsten Spielers der Saison hat, stehen weiter an der Spitze der NFC South.

Einen Schritt weiter sind bereits die New England Patriots, die gegen die New York Jets beeindruckend mit 41:3 gewonnen haben und sich bereits einen Platz in der Divisional-Runde ergattert haben und sich in der Woche der Wild-Card-Games ausruhen können.

sid | Stand: 16.12.2016, 08:59