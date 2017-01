Wild-Card-Games in der NFL

Auch das dritte Spiel der Wild-Card-Games der NFL war kein wirklicher Playoff-Krimi. Die Miami Dolphins waren gegen die Pittsburgh Steelers hoffnungslos unterlegen und verloren mit 12:30. In jeder Statistik, in jeder Situation waren die Steelers um "Big" Ben Roethlisbeger einfach besser als der Gegner aus Miami.

Zwei Brown-Touchdowns vor der Pause

Schon nach dem ersten Viertel führten die Steelers mit 14:3, kurz vor der Pause schien es, als könnten die Dolphins noch einmal zurück in die Partie finden. Die erste Interception von Steelers-Quarterback Roethlisberger seit 84 Pässen ermöglichte den Dolphins noch einen letzten Drive vor der Halbzeit. Doch Dolphins-Quarterback Matt Moore, der nach einem harten Hit früh zurück aufs Feld gekommen war, verlor das Ei in der Red Zone, also kurz vor dem möglichen Touchdown, - Fumble. Der Halbzeitstand von 20:6 war folgerichtig. In Antonio Brown (zwei, beide nach Roethlisberger-Pass) und Le'Veon Bell hatten die Topstars der Offense auch die Touchdowns erzielt.

Die Situation vor der Pause schien der endgültige Knackpunkt gewesen zu sein. Moore spielte zwar ordentlich, warf dann aber eine Interception - der nächste Ballverlust. Bell legte nach einem Fieldgoal seiner Steelers im dritten Quarter einen weiteren Touchdown nach, die Messe war gelesen.

Pittsburgh nun gegen Kansas City

Im letzten Viertel verwalteten die Steelers das Ergebnis nur noch, in der Defense blieben sie jedoch weiter relativ aggressiv. Miami durfte in Person von Damien Williams immerhin noch einmal scoren und erzielte einen Touchdown, doch die Two-Point Conversion wurde von Pittsburgh herausragend verteidigt - symptomatisch für den Abend. Miami schnupperte ein wenig an einem Erfolg, war aber in allen entscheidenden Szenen nicht clever oder gut genug. Zu viele Ballverluste gegen aggressive Steelers und eine Defense, die gegen Bell und Brown keine echten Mittel fand, ermöglichten Pittsburgh einen nie gefährdeten Sieg, obwohl Roethlisberger sogar noch seine zweite Interception warf.

Pittsburgh trifft nun auf die Kansas City Chiefs, die sie in der Regular Season mit 43:14 geschlagen hatten.

Stand: 08.01.2017, 22:15