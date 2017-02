Der Anführer der Falcons-Offense - Quarterback Matt Ryan. Ryan führt das NFL-Pass-Rating an, hat 38 Touchdowns herausgeworfen und lief zuletzt im NFC Championship Game sogar selbst einen heraus. Der 31-Jährige spielt ohne Frage die Saison seines Lebens und will diese natürlich mit dem Super Bowl krönen. Seine erfolgreiche College-Zeit verbrachte "Matty Ice" übrigens in Boston, somit ist er in New England eigentlich relativ beliebt - das könnte sich bald ändern. Tatsächlich ist er seinem Gegenüber Brady in der aktuellen Form mindestens ebenbürtig - einzig die fehlende Super Bowl Erfahrung könnte ihm zum Verhängnis werden. Nerven zeigte er allerdings bisher in den Playoffs so gar keine - "icekalt".