Der Quarterback der Packers hatte wieder einmal gezeigt, dass er über einen goldenen rechten Arm verfügt. "Ich glaube jedes Mal daran, dass der Ball eine Chance hat anzukommen" , sagte Rodgers über seinen magischen 42-Yards-Pass. Sechs Sekunden waren in der ersten Hälfte des Wild-Card-Games gegen die New York Giants noch zu spielen. Rodgers schaute und wartete, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war. Dann warf der 33-Jährige den Ball über das halbe Feld, Randall Cobb verwandelte zum Touchdown.

Beängstigende Ruhe

Es war die Wende in der Partie, New York erholte sich in der zweiten Hälfte nicht mehr. Und für die Packers scheint plötzlich alles möglich - sogar der Titel. "Die Hail Mary hat uns geholfen, richtig ins Laufen zu kommen" , sagte Rodgers nach dem 38:13 und dem Einzug in die Runde der besten Acht. Der Spielzug kurz vor der Pause verdeutlichte, warum Rodgers der gefeierte Mann der Stunde ist.

Er strahlt Ruhe aus und trifft auch unter extremen Druck die richtigen Entscheidungen. Es ist seine große Stärke, sich aus kniffligen Situationen zu befreien und eine Lösung zu finden, selbst wenn ihn seine Offensive Line nicht vor den gegnerischen Spielern schützen kann. Nach jetzt sieben Siegen in Serie wird Rodgers als möglicher "Wertvollster Spieler" ( MVP ) gehandelt.

Rodgers glaubt an den großen Triumph

Dabei schien die Saison der Packers eigentlich schon gelaufen. Am 20. November verlor Green Bay in Washington zum vierten Mal in Folge. Jetzt sind sie laut USA Today das "Team, gegen das keiner spielen will" . Selbst die großen Dallas Cowboys müssen sich am Sonntag (22.30 Uhr) fürchten. "Es gibt in der NFL kein Team mit mehr Momentum oder einen Quarterback, der heißer ist als Rodgers" , schrieb die Chicago Tribune.

"Die Mannschaft ist hungrig und selbstbewusst" , sagte Rodgers, der bei den sieben Siegen in Serie 19 Touchdown-Pässe warf. Der Super-Bowl-Sieger von 2010, der seine ganze Profi-Karriere bei den Packers spielt, ist in der Form seines Lebens.

Ob er beginnt zu glauben, dass es das Jahr der Packers werden könnte? "Ja, das tue ich" , sagte Rodgers. Auch wenn Dallas zuletzt im Oktober 30:16 bei den Packers gewann. "Ich kann es nicht erwarten" , sagte Rodgers.

Stand: 09.01.2017, 13:32