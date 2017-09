NFL - Green Bay Packers glückt Start in die Saison

Pittsburg siegt gegen Cleveland

Die Pittsburgh Steelers setzten sich gegen die Cleveland Browns trotz eines schwachen Schlussviertels mit 21:18 durch. Marshawn Lynch, genannt "Beastmode", hat bei den Oakland Raiders ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der Running Back, der zwischenzeitlich schon seine Karriere beendet hatte, blieb beim 26:16-Sieg bei den Tennessee Titans jedoch unauffällig.

Der einzig verbliebene deutsche NFL-Spieler Kasim Edebali von den Denver Broncos startet erst am Dienstag gegen die Los Angeles Chargers in die neue Saison. Titelverteidiger New England Patriots hatte am Freitag das NFL-Eröffnungsspiel gegen die Kansas City Chiefs im eigenen Stadion mit 27:42 verloren und dabei mehr gegnerische Punkte hinnehmen müssen als in jedem Spiel des Vorjahres.

Das Heimspiel der Miami Dolphins gegen die Tampa Bay Buccaneers war bereits am Mittwoch wegen des Hurrikans "Irma" auf den 19. November verlegt worden.

