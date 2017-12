Jonathan Stewart war der überragende Mann der Panthers. Der Running Back erzielte beim 31:24-Erfolg drei Touchdowns, darunter den entscheidenden in letzten Viertel.

Die Vikings, die die NFC North trotzdem weiter souverän anführen, hatten kurz zuvor aus einem 24:13 ein 24:24 gemacht, ehe die Panthers ihre Qualitäten in der "Crunch Time" bewiesen und durch Stewart die entscheidenden Punkte einfuhren. Carolina zieht durch den Erfolg in der NFC South in der Bilanz mit den New Orleans Saints gleich - gemeinsam führt das Duo die Division an.