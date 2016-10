Miami Dolphins (AFC East: 3-4)

Viel Hoffnung ruhte auf Ryan Tannehill (Bild, #17), der 2012 von den Miami Dolphins als Quarterback für die Zukunft gedraftet wurde. In Florida ist man bis heute geduldig geblieben, trotzdem bleibt das Projekt "Tannehill" hinter den Erwartungen zurück. Gerade wenn er den Eindruck vermittelt, ein stabiles Offensivspiel aufzuziehen, landet der Ball zu oft in den Händen der gegnerischen Abwehr. So auch in diesem Jahr, in dem die große Sehnsucht nach den ersten Playoffs seit 2008 mal wieder nicht gestillt werden wird. Das Scheitern mit der Übermacht der Division-Konkurenten New England Patriots zu begründen, ist zu wenig, denn Stand jetzt ist auch das Wild-Card-Game in weiter Ferne. Lediglich Jay Ajayi sorgt derzeit für Schwung in der Offensive. Dem 23-Jährigen ist es als erst viertem Runningback überhaupt gelungen, in zwei Spielen nacheinander mehr als 200 Yards zu erlaufen.