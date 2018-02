Patriots verlieren wichtigen Passempfänger

Die Patriots vergaben dagegen ein Field Goal, konnten nur zwölf Punkte erzielen und verloren Mitte der ersten Halbzeit dann auch noch verletzungsbedingt Wide Receiver Brandin Cooks - ihre beste Option bei langen Pässen. Star-Tight-End Rob Gronkowski war in den ersten 30 Minuten ungewöhnlich unauffällig und wurde zunächst von der Eagles-Defensive fast gänzlich aus dem Spiel genommen.

In der Halbzeit hatten lediglich die Spieler Zeit, um Luft zu holen. Justin Timberlake führte die rund 73.000 Zuschauer im U.S. Bank Stadium in Minneapolis mit gewohnt aufwendigen Choreografien durch die Pause. Der Pop-Sänger trat bereits im Februar 2004 beim Super Bowl mit Janet Jackson in der Halbzeitshow auf, die mit dem „Nipplegate“ das ungewollte Highlight des Abends lieferte. Damals gewann übrigens Tom Brady seine zweite Meisterschaft gegen die Carolina Panthers.