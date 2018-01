Fantasielose Falcons-Offensive

All das konnten die Falcons allerdings nicht effizient ausspielen. Offensive Coordinator Steve Sarkisian wird sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, wenig Variabilität in die Angriffsbemühungen gesteckt zu haben. Drei Mal spielten sie sich in die Red Zone, wobei nur ein Touchdown nach einem Shuffle-Pass aus der Bedrängnis erzielt wurde. Stattdessen gelang es der Defensive der Hausherren ein ums andere Mal den Angriff schon vor Erreichen der Field-Goal-Zone in den vierten Versuch und damit zum punten zu zwingen.

Als die Eagles nach Schwierigkeiten im Passspiel vermehrt auf den Lauf setzten, beharrte Sarkisian weiter auf Matt Ryan in Verbindung mit Star-Wide-Receiver Julio Jones und fragwürdigen Spielzügen und besiegelten damit ihr Schicksal selbst. Die Eagles feiern am Ende nicht unverdient den ersten Playoff-Sieg seit 2009 und stehen im NFC-Finale, erneut vor heimischer Kulisse.

Patriots überrollen die Titans

In der zweiten Viertelfinal-Partie blieben jegliche Überraschungen aus – zumindest was den letztendlichen Spielausgang betrifft. Etwa eine Minute vor Ende des ersten Viertels fand Titans-Quarterback Marcus Mariota seinen Wide Receiver Corey Davis in der Endzone. Nach erfolgreichem Extrapunkt ging es mit einer unerwarteten 7:0-Führung für Tennessee zum ersten Seitenwechsel.

James White erzielt zwei Touchdowns gegen Tennessee

Wer auf eine spannende Partie hoffte wurde allerdings schnell enttäuscht. Zur Halbzeit ging es nach drei Patriots-Touchdowns durch James White (2) und Chris Hogan bereits mit 7:21 in die Pause. Mit Sicherheit waren die Tennessee Titans kein Maßstab, New England zeigte allerdings eine dominante Leistung in allen Belangen. Die Berichte über ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Headcoach Bill Belichick, Quarterback Tom Brady und Teambesitzer Robert Kraft schienen das Team kalt gelassen zu haben.

Brady unbeirrt zum nächsten Rekord

Die Temperaturen um -5°C in Foxborough setzten den Titans mehr zu als dem amtierenden Super-Bowl-Champion. In den kalten Wochen der Playoffs scheint Tom Brady alljährlich so richtig in Fahrt zu kommen. Der hat nebenbei einmal mehr einen Rekord gebrochen. Zum zehnten Mal in seiner Karriere gelangen ihm drei oder mehr Touchdown-Pässe in einem Playoff-Spiel. Diesen Titel musste sich „The Greatest of all Time“ bislang mit Hall-of-Famer Joe Montana teilen.