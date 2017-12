Noch nie haben alle 32 Mannschaften der NFL die Regular Season an einem Abend abgeschlossen. Zum Jahreswechsel gibt es noch drei der zwölf Playoff-Plätze, sowie Heimrechte und eine direktes Ticket in die Divisional Round zu vergeben.

Browns halten gegen Steelers mit - vergebens

Das erste und einzige Team, dass in der NFL alle 16 Spiele der regulären Saison verlor, waren bisher die Detroit Lions im Jahre 2008. Diesen unrühmlichen Titel teilen sie sich nun mit den Cleveland Browns. Bis kurz vor Schluss hatte Cleveland die Chance den ersten Saisonsieg einzufahren, doch Wide Receiver Corey Coleman glitt der Pass von DeShone Kizer beim vierten Versuch durch die Finger.

Hätte er ihn gefangen, hätten die Browns nur zehn Yards vor der Steelers-Endzone mit vier frischen Versuchen und mehr als anderthalb Minuten auf der Uhr gestanden. Mit dem Turnover on Downs war das Spiel entschieden. Pittsburgh steht nach dem 28:24-Sieg wie die Patriots sicher in der Divisional Round der AFC.

Nach einem souveränen 26:6-Erfolg gegen die New York Jets in Foxborough hat sich New England zudem den Heimvorteil gesichert. Für die Jets stehen am Ende der Saison nun fünf Siege bei elf Niederlagen zu Buche. Den Stadtrivalen der Giants gelingt zwar mit dem Erfolg gegen die Washington Redskins (18:10) noch der dritte Saisonsieg, allerdings hatte man sich bei den „G-Men“ deutlich mehr erhofft.

Eagles mit Quarterback -Sorgen, Vikings lösen Freikarte

Den Philadelphia Eagles war zwar bereits der Platz in den Divisionals samt Heimrecht sicher, allerdings wird der Auftritt gegen die Dallas Cowboys (bereits ausgeschieden) für Diskussionen sorgen. Nick Foles, der den mit Kreuzbandriss ausgefallenen Quarterback Carson Wentz ersetzt, musste bereits nach dem ersten Viertel auf der Bank Platz nehmen.

Nate Sudfeld wird von Dallas' Anthony Brown gestört

Lediglich vier von elf Pässen haben das Ziel gefunden und dabei 39 Yards überbrückt. Nate Sudfeld übernahm, konnte aber in seinem ersten Spiel als Profi die Niederlage nicht abwenden (23 Passversuche, davon 19 angekommen über 134 Yards, kein Touchdown). Am Ende steht eine peinliche 0:6-Heimpleite und wer für die Eagles in den Playoffs als Spielmacher auflaufen wird bleibt fraglich.

Den zweiten sicheren Platz in den NFC-Divisionals sichern sich die Minnesota Vikings nach dem 10:23-Sieg gegen die Chicago Bears. Bei den Vikings, die nun zwei Wochen Zeit zur Regeneration und Vorbereitung haben, träumt man nun weiter von der Finalteilnahme im eigenen Stadion. Die 52. Ausgabe des Super Bowls findet am 4. Februar im U.S. Bank Stadium in Minneapolis statt.

