Newton hechtet mit den Panthers in die Playoffs

Die Kansas City Chiefs können nach dem 29:13-Sieg gegen die Miami Dolphins nicht nur den Einzug in die Playoffs, sondern auch eine Premiere in der Franchise-Geschichte feiern. Nie zuvor gelang es dem Team aus Missouri die eigene Division zwei Jahre in Folge zu gewinnen. Nun hat Headcoach Andy Reid Gelegenheit, seine eher durchwachsene Playoff-Statistik (Elf Siege bei zwölf Niederlagen) aufzubessern. Die Los Angeles Chargers können am letzten Spieltag zwar noch nach Siegen gleichziehen, allerdings haben die Chiefs beide direkten Aufeinandertreffen der regulären Saison gewonnen und somit sind sie dank des direkten Vergleichs von der Spitze der AFC West nicht mehr zu verdrängen.

Die Rams erstmals nach 2004 zurück in den Playoffs

Todd Gurley und Headcoach Sean McVay

Sean McVay hat nicht nur allen Rams-Anhängern ein großes Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt. Mit dem 27:23 gegen die Tennessee Titans eroberten sie Platz eins in der NFC West und bescherrten den Jacksonville Jaguars (letztmals 1999 Division-Sieger und 2007 in den Playoffs) damit den Sieg der AFC South. McVay ist mit 31 Jahren der jüngste Headcoach der NFL und hat direkt in seiner ersten Saison den Rams zu den ersten Playoffs seit 2004 verholfen. Erneut überragende Leistung zeigte Runningback Todd Gurley, der den Ball über 276 Yards über das Feld bewegte und zwei Touchdowns erzielte. Auf den Titel für den wertvollsten Spieler der Saison ist Gurley spätestens jetzt der absolute Favorit. Die Titans können nach dieser Niederlage und dem letzten Spieltag kommendes Wochenende, die Saison beenden. Mit ihnen die Detroit Lions, die nach dem 17:26 gegen die Cincinnati Bengals keine Chance mehr auf das Erreichen der Postseason haben.

Patriots kommen in Fahrt, Falcons noch nicht

Was in der ersten Halbzeit noch nach einem engen Spiel aussah, wurde am Ende zu einem dominanten Sieg der New England Patriots. Buffalo kassiert eine deftige 16:37-Niederlage in Foxborough, allerdings war bereits vor dem Spieltag die Saison für die Bills mit Beendigung des 17. Spieltags abgeschlossen. Die Patriots scheinen hingegen rechtzeitig zu den KO-Spielen zu gewohnter Stärke zu finden.



Beim Aufeinandertreffen zwischen New Orleans und Atlanta behielten die Saints die Oberhand und können sich auf die Postseason freuen. Die Falcons enttäuschten hingegen bei der 13:23-Niederlage, haben aber dennoch Chancen auf eine Wild Card. Um diese zu ergattern, muss das Team um Quarterback Matt Ryan und Star-Wide-Receiver Julio Jones allerdings konstanter spielen und die durchschlagskraft der Offensive aus der Vorsaison wiederbeleben.

Stand: 25.12.2017, 00:13