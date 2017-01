New England Patriots - Houston Texans

Mit 14 Siegen und zwei Niederlagen waren die Patriots das beste Team in der Hauptrunde. Damit ersparte sich der viermalige Champion wie zuletzt einen Einsatz am Wildcard-Wochenende. Im Viertelfinale geht es nun wie vor vier Jahren zu Hause gegen die Houston Texans. Die Rollen sind klar verteilt, New England hat im direkten Vergleich eine fast blitzsaubere Bilanz und ist in bestechender Form.

"Sie gehören zu den Teams, die dich beerdigen, wenn du zu viele Fehler machst", sagt Bill O'Brien. Der Headcoach der Texans weiß, wovon er spricht. Von 2007 bis 2012 arbeitete der 47-Jährige für die Patriots. O'Brien kennt auch New Englands Tom Brady bestens und meint: "Er ist der beste Quarterback der Geschichte."

Mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da. Als Bester aller Zeiten wird der 39-Jährige inzwischen von vielen Experten gesehen. Brady war bei allen Super-Bowl-Triumphen der Patriots als Spielmacher auf dem Feld. Er absolviert gegen Houston als Quarterback sein 32. Play-off-Spiel in der Startformation. Ihm gelangen 22 Siege und 56 Touchdown-Pässe - beides NFL-Rekorde.

Brady bleibt trotz der glänzenden Aussichten vorsichtig. "Es geht nicht darum, gegen wen wir spielen, sondern wie wir spielen", warnt er. "In dieser Liga muss man von Tag zu Tag schauen. Das letzte Duell ist egal, auch das aus dem Vorjahr, es ändert sich ständig so viel." New England schlug Houston im September ohne Brady mit 27:0.

Die Gäste aus Texas sind also krasser Außenseiter. Das 27:14 in der Wildcard-Runde gegen die Oakland Raiders ändert daran nichts. Auch nicht, dass die aktuelle Version der Defense zu den besten der NFL zählt.

Dallas Cowboys - Green Bay Packers

Die Green Bay Packers haben sich mit einem lockeren Sieg im Wild-Card-Game gegen die New York Giants qualifiziert (38:13). Jetzt scheint für das Team sogar der Titel möglich. Basis dieser Hoffnung ist die derzeit überragende Verfassung ihres Spielmachers Aaron Rodgers. Der Quarterback der Packers strahlt eine beängstigende Ruhe aus und trifft auch unter extremen Druck die richtigen Entscheidungen. Nach jetzt sieben Siegen in Serie wird Rogers wieder als MVP-Anwärter gehandelt.

Dabei schien die Saison der Packers eigentlich schon gelaufen. Nach der vierten Niederlage in Serie Ende November drohte das frühzeitige Aus. Aktuell aber sind sie laut "USA Today" das "Team, gegen das keiner spielen will". Ihre vergangenen sieben Spiele konnten die Packers siegreich gestalten.

Selbst die großen Dallas Cowboys müssen sich wohl fürchten. "Es gibt in der NFL kein Team mit mehr Momentum oder einem Quarterback, der heißer ist als Rodgers", schrieb die "Chicago Tribune". Auch wenn Dallas zuletzt im Oktober mit 30:16 bei den Packers gewann, Rodgers will wieder zaubern: "Ich kann es nicht erwarten."

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks

Seahawks-Quarterback Russell Wilson

Die Seattle Seahawks überzeugten in den Wild-Card-Games mit einem lockeren Sieg gegen die Detroit Lions. Beim NFL-Champion von 2013 überzeugte vor allem Quarterback Russell Wilson mit zwei Touchdown-Pässen. Die schon in der regulären Saison taumelnden Lions waren allerdings keine allzu große Hürde.

Im Viertelfinale nun wird es indes ungemein schwerer: Die Atlanta Falcons mit Quarterback Matt Ryan und Wide Receiver Julio Jones sind ein anderes Kaliber. "In der Offensive können sie alles", sagt Seattles Headcoach über die Falcons. Mit 33,8 Punkten im Schnitt sind die Falcons das beste Offensivteam der NFL - Seattle ist mit 18,3 kassierten Punkten auf Rang drei der defensivstärksten Teams.

Um auch selbst mehr Variabilität im Spiel nach vorne zu haben, hoffen die Seahawks auf die Rückkehr ihres Running Backs C.J. Prosise, der nach einem Bruch des Schulterblatts unter der Woche wieder voll trainieren konnte.

Die Falcons treten nicht nur ausgeruht nach ihrem Break während der Wild-Card-Games, sondern zudem auch mit voller Kapelle an. Es ist der erste Playoff-Auftritt der Falcons seit vier Jahren. Damals siegte Atlanta im Viertelfinale in einem extrem engen Match mit 30:28 gegen Seattle, im Halbfinale war dann Schluss gegen San Francisco.

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers

Zuvor erreichten die Pittsburgh Steelers nach einem problemlosen 30:12 gegen die Miami Dolphins das Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht spielen die Steelers am Sonntag bei den Kansas City Chiefs.

Dabei wird es vor allem darauf ankommen, ob Quarterback Ben Roethlisberger seine starke Form der vergangenen Spiele bewahrt hat – und ob Le’Veon Bell, bislang herausragender Running Back bei den Steelers, und Wide Receiver Antonio Brown im Spiel nach vorne die gewohnten Akzente setzen können.

Die Chiefs um Quarterback Alex Smith sind allerdings ebenfalls in einer guten Verfassung. Kansas City spielte mit 12:4 Siegen die beste reguläre Saison seit 2003. Als Lohn gab es den ersten Sieg in der stark besetzten AFC West (u.a. mit den Oakland Raiders und Titelverteidiger Denver Broncos) seit sechs Jahren.

Die Stärke der Chiefs ist dabei vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit und die Moral. Selbst hohe Rückstände konnte das Team noch in Siege verwandeln. "Wir stehen zusammen und wissen, wie wichtig es ist, dass alle etwas beitragen“ , sagt Quarterback Smith dem Kansas City Star.

Modus

Die vier besten Teams der regulären Saison hatten in der Wild-Card-Runde ein Freilos und treffen nun auf die Sieger der Wild-Card-Partien. Am 22. Januar finden dann die Conference Championships, also die Halbfinals statt. Die Sieger der beiden Conferences treffen dann im Super Bowl aufeinander. Das Endspiel wird am 5. Februar im Stadion der Houston Texans ausgetragen. Titelverteidiger Denver Broncos und Finalist Carolina Panthers schieden in der regulären Spielzeit aus.

Das Viertelfinale im Überblick

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks (Samstag, 22.35 Uhr)

New England Patriots - Houston Texans (Sonntag, 2.15 Uhr)

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers (Sonntag, 19.05 Uhr)

Dallas Cowboys - Green Bay Packers (Sonntag, 22.40 Uhr)

Stand: 13.01.2017, 11:03