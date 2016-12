Die Sieger aus den Partien treffen dann im "Championship Game" aufeinander, wo die beiden Super-Bowl-Teilnehmer ermittelt werden. Am 5. Februar kommt es in Houston also zum Duell zwischen dem AFC -Champion und dem NFC -Champion. Während der Finalort vor einer Saison bereits feststeht, ist die Regelung des Heimrechts in den Playoffs ganz leicht: Heimrecht hat jeweils das Team eines Duells, das aufgrund der Bilanz in der regulären Saison höher gesetzt ist.

Die Setzliste erklärt sich dabei ebenfalls ganz leicht: Die jeweils vier Divisions-Sieger einer Conference sind definitiv an den Plätzen 1-4 gesetzt, sortiert nach ihrer Bilanz. Die beiden besten übrigen Teams der Conferences sind an den Plätzen 5 und 6 gesetzt, ebenfalls sortiert nach ihrer Bilanz. In der Wildcard Round spielen dann jeweils Platz 6 gegen Platz 3 und Platz 5 gegen Platz 4. Platz 1 und 2 haben Freilose.

Wie ist der Playoff-Stand in der AFC?

Tom Brady, Quarterback der New England Patriots

Zehn der zwölf Playoff-Teilnehmer stehen vor dem letzten Spieltag bereits fest. In der AFC sind das die New England Patriots (13:2-Bilanz), Pittsburgh Steelers (10:5), Houston Texans (9:6), Oakland Raiders (12:3), Kansas City Chiefs (11:4) und Miami Dolphins (10:5).

Offen ist allerdings noch, wer sich den Titel in der AFC West holt. Hier stehen die Oakland Raiders mit einer 12:3-Bilanz an der Spitze. Das Team des verletzten Quarterbacks Derek Carr spielt noch bei den Broncos. Gewinnen die Raiders die Partie, bleiben sie vorn. Bei einer Niederlage hätten die Kansas City Chiefs (11:4) die Chance, mit einem Erfolg bei den San Diego Chargers noch an Oakland vorbeizuziehen.

Wie ist der Playoff-Stand in der NFC?

Seahawks-Quarterback Russell Wilson

In der NFC ist es spannender. Die Dallas Cowboys (13:2), Atlanta Falcons (10:5) und Seattle Seahawks (9:5:1) stehen als Divisions-Sieger fest. Die New York Giants (10:5) werden als Zweiter der NFC East ebenfalls in den Playoffs dabei sein. Spannend wird es vor allem in der NFC North. Hier stehen die Green Bay Packers (9:6) an der Spitze vor den Detroit Lions (ebenfalls 9:6).

Besonders brisant: Beide Teams treffen in der Nacht zu Montag (02.01.16) in Detroit aufeinander. Der Sieger steht als Divisions-Sieger und Playoff-Teilnehmer fest. Für den Verlierer gilt es abzuwarten: Denn mit einer Bilanz von dann 9:7 könnte die Stunde der Washington Redskins (8:6:1) schlagen. Gewinnt das Team aus der Hauptstadt sein Spiel gegen die New York Giants, würde es sich auf der Zielgeraden noch einen Playoff-Platz sichern. Diese Chance besteht auf dem Papier auch für die Tampa Bay Bucaneers (8:7), die dazu aber ihr Duell gegen Carolina gewinnen sollten.

Wer hat die besten Chancen beim Super Bowl dabei zu sein?

Die besten Chancen haben sicherlich die vier Teams, die sich Anfang Januar eine Pause gönnen können und erst in der Divisional Round in die Playoffs einsteigen. Sie haben dann nur noch zwei Siege vor sich, ehe es zum Super Bowl geht. Zudem haben diese Teams in der Divisional Round jeweils Heimrecht, die besten Teams der jeweiligen Conference haben schließlich auch im Championship Game Heimrecht.

Stars der Dallas Cowboys: Ezekiel Elliott (l.) und Dak Prescott (M.)

In der AFC sind das die New England Patriots, in der NFC die Dallas Cowboys. Diese beiden Teams gelten als Top-Favoriten auf den jeweiligen Conference-Sieg, wobei die Patrios um Superstar Tom Brady der große Favorit auf den Super-Bowl-Titel in dieser Saison sind. Im letzten Jahr war für New England im Halbfinale Schluss - gegen den späteren Champion Denver. Dallas war in der Vorsaison gar nicht in den Playoffs vertreten.

Gute Chancen auf den Titel werden zudem den Seattle Seahawks, Super-Bowl-Champion von 2013, und dem sechsfachen Super-Bowl-Champion Pittsburgh eingeräumt. Green Bay, Kansas City und Atlanta gelten als Außenseiter. Ginge der Titel an eines der anderen Teams, käme das einer Sensation gleich. Aber genau die ist dank der Playoff-Struktur in der NFL niemals ausgeschlossen.

Wildcard Round

6. NFC (derzeit Detrot Lions) - 3. NFC (derzeit Seattle Seahawks)

5. NFC (derzeit New York Giants) - 4. NFC (derzeit Green Bay Packers)

6. AFC (derzeit Miami Dolphins) - 3. AFC (derzeit Pittsburgh Steelers)

5. AFC (derzeit Kansas City Chiefs) - 4. AFC (derzeit Houston Texans)

Divisional Round

Sieger Wildcard-Duell 1 - 1. NFC (derzeit Dallas Cowboys)

Sieger Wildcard-Duell 2 - 2. NFC (derzeit Atlanta Falcons)

Sieger Wildcard-Duell 1 - 1. AFC (derzeit New England Patriots)

Sieger Wildcard-Duell 2 - 2. AFC (derzeit Oakland Raiders)

Championship Games

Sieger Divisional-Duell 1 - Sieger Divisional-Duell 2

Sieger Divisional-Duell 1 - Sieger Divisional-Duell 2

Super Bowl (in Houston/Texas)

NFC-Champion - AFC-Champion

Stand: 29.12.2016, 08:30