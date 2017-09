NFL - Patriots wieder in der Spur

Die Chiefs selbst gewannen erneut, hatten beim 27:20-Erfolg über die Philadelphia Eagles aber große Mühe, Carson Wentz in den Griff zu kriegen. Letzten Endes warf Wentz 333 Yards und zwei Touchdowns, allerdings auch eine Interception. Dazu lief der 24-Jährige selbst für insgesamt 55 Yards. Chiefs-Quarterback Alex Smith war mit seinen 251 Yards und einem Touchdown zwar etwas darunter, musste aber keine Interception verzeichnen und brachte gewohnt zuverlässig 21 seiner 28 Pässe zum Mitspieler.

Panthers kassieren erneut keinen Touchdown

Im Duell zweier Sieger der ersten Woche - Buffalo Bills gegen die Carolina Panthers - konnten die Fans gar keinen Touchdown bewundern. Die Panthers siegten am Ende in einer hektischen Schlussphase mit 9:3 und haben damit in dieser Saison somit auch im zweiten Spiel immer noch keinen Touchdown kassiert.

Die Tampay Bay Buccaneers haben nach der wetterbedingten Spielabsage aus der Vorwoche gegen Miami auch erfolgreich in die Saison gefunden. Gegen die Chicago Bears stellte das Team um Quarterback Jameis Winston früh die Weichen auf Sieg und gewann am Ende nie gefährdet mit 29:7.

Zwei Interceptions für Jacksonvilles Bortles

Eine Überraschung gab es - zumindest in dieser Deutlichkeit - bei der Partie der Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Blake Bortles warf gleich zwei Interceptions für die Jaguars - die Fehlerzahl des Teams, das in der Vorwoche die Texans dominiert hatte war einfach zu hoch. Die Titans nutzten das und rehabilitierten sich nach dem 16:26 gegen die starken Oakland Raiders - am Ende stand es 37:16 für die Titans, für die Running Back Derrick Henry mit 92 gelaufenen Yards und einem Touchdown ein starkes Spiel machte.

Die Pittsburgh Steelers siegten außerdem sehr souverän mit 26:9 gegen die Minnesota Vikings, die Cleveland Browns unterlagen den Baltimore Ravens.

red | Stand: 17.09.2017, 22:21