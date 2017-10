NFL - Dritter Sieg für die New England Patriots

Im vorgezogenen Spiel des fünften Spieltags setzten sich die New England Patriots in der Nacht zu Freitag (06.10.2017) gegen die Tampa Bay Buccaneers durch, am Ende hieß es 19:14. Die Patriots, die zuletzt gegen die Carolina Panthers verloren hatten, scheinen sich damit auf dem Weg zurück zu alter Stärke zu befinden.

Das lag einmal mehr auch an Superstar Tom Brady, der auf insgesamt 303 Yards kam, und im zweiten Viertel mit einem sehenswerten kurzen Pass Chris Hogan in der Endzone fand. Zuvor war allerdings ein Pass des Quarterbacks gleich im ersten Angriff abgefangen worden.

Gostkowski behält die Nerven

Ausschlaggebend für New Englands Sieg war diesmal aber vor allem die gute Defensivleistung und die Nervenstärke von Stephen Gostkowski, der das Duell der Kicker gegen Tampas Nick Folk deutlich für sich entschied. Während Gostkowski alle vier Field-Goal-Versuche verwandelte und für insgesamt 13 der 19 Patriots-Punkte verantwortlich war, scheiterte Folk gleich dreimal.

Dennoch hatten die Buccaneers Sekunden vor Schluss noch die Chance auf den Sieg, der Pass von Quarterback Jameis Winston erreichte aber nicht seinen Receiver. Folk gab sich nach der Niederlage selbstkritisch. "Die Pleite geht auf mich, ich habe Punkte liegen gelassen, wir hätten das Spiel gewinnen können und sollen", sagte der 32-Jährige, der in seiner aktuellen Form wohl keine Zukunft bei den Buccaneers hat. Trainer Dirk Koetter kündigte ein Treffen mit General Manager Jason Licht an, bei dem es um die Personalie Folk gehen wird.

