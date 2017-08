Viel Neues in der NFL

Begeisterung mit Luft nach oben

In dieser Saison werden beide Teams jedoch nicht in der Regular Season aufeinandertreffen. Der NFL-Spielplan von 2017 führt zu keinen Begegnungen zwischen den Divisions beider Conferences (Chargers aus der AFC West, die Rams aus der NFC West). Es bleibt also noch Zeit, um eine gesunde und sportliche Rivalität entstehen zu lassen, bis es zum ersten Mal um Zählbares geht.

Bis es an die traditionsreiche und hitzige Atmosphäre vom "Big Apple“ heranreicht, wird es allerdings noch Jahre dauern. In New York könnten derweil die Ansprüche und Hoffnungen bei den Giants und den Jets kaum unterschiedlicher sein.

Ungleiche Vorzeichen bei den Teams aus New York

Quarterback Eli Manning kann bei den Giants auf ein Wide-Receiver-Corp zurückgreifen, das zu den besten fünf der Liga zählt. Neben Odell Beckham Jr. und Sterling Shepard ist Brandon Marshall das neuste Mitglied - und der kam ausgerechnet von den Jets.

Sterling Shepard (l.) sichert den Ball vor Jets-Cornerback Buster Skrine

Und auch die Secondary (Teil der Defensive bestehend aus Cornerbacks und Safetys) besteht aus gestandenen Profis und jungen Talenten. Nach Zahlen konnte die Giants-Defensive im vergangenen Jahr nicht durchweg überzeugen, Landon Collins zeigt sich allerdings überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. " Wir arbeiten weiter daran, die beste Secondary zu sein.“ , so der Safety, der Seattle, Denver und Kansas City als Maßstab sieht.

Saison ohne Sieg für die Jets?

Bei den Jets hängen die Trauben für 2017 deutlich höher. Das Team befindet sich im Rebuild, gestandene Größen wie die Wide Receiver Brandon Marshall und Eric Decker mussten ebenso gehen wie Linebacker David Harris, Center Nick Mangold oder Cornerback Darrelle Revis. Die Fans der „Gang Green“ müssen hoffen, überhaupt einen Sieg in diesem Jahr feiern zu können. Das Ziel der Verantwortlichen ist klar: Den teuren Kader stark dezimieren, Gehaltsspielraum eröffnen und versuchen, über Jahre hinweg ein neues Team aufzubauen. Auch wenn die Saison 2017 damit zur Belastungsprobe für die Nerven der Fans wird, konsequent ist dieser Schnitt allemal.

Das Aufeinandertreffen in diesem Jahr gestalteten die Jets zwar überraschend spannend und mussten sich im vorletzten Pre-Season-Spiel nur 31:32 geschlagen geben. Wie bei den Teams aus Los Angeles wird es 2017 aber auch in New York kein Stadtderby in der regulären Saison geben.

Stand: 29.08.2017, 11:09