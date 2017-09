NFL-Spieler protestieren erneut gegen Trump

Sie reagierten damit am Sonntag (24.09.17) auf Donald Trumps Aussage, dass Spieler die keinen Respekt vor der amerikanischen Flagge zeigen und während der Nationalhymne nicht stehen, entlassen werden sollten.

Spieler halten einander an den Händen

Die meisten NFL-Teams in den frühen Spielen des dritten Spieltags zeigten ihre Solidarität, indem sie sich am Spielfeldrand demonstrativ umarmten oder die Hände hielten. Auch drei NFL-Teambesitzer schlossen sich den Spielern an.

Die Profis der Pittsburgh Steelers entschieden sich dafür, während der Nationalhymne geschlossen in der Umkleidekabine zu bleiben. Nur Trainer Mike Tomlin stand beim Auswärtsspiel gegen die Chicago Bears alleine an der Seitenlinie. Der Trainer erklärte vor dem Spiel, dass seine Spieler diese Entscheidung nicht trafen, "um Respektlosigkeit gegenüber der Nationalhymne zu zeigen, sondern um uns von dem ganzen Sachverhalt zu distanzieren. Leute sollten nicht vor die Wahl gestellt werden."

Kansas und Atlanta mit makelloser Bilanz

Sportlich war es ein guter Abend für die Kansas City Chiefs. Sie setzten sich mit 24:10 gegen die Los Angeles Chargers durch und haben nach drei Spieltagen nun auch drei Siege auf dem Konto. Nur ein weiteres Team kann eine solch makellose Bilanz aufweisen. Die Atlanta Falcons gewannen gegen die Detroit Lions 30:26 und fuhren ebenfalls den dritten Sieg ein.

Die Denver Broncos haben derweil ihre erste Niederlage kassiert. Das Team des deutschen Linebackers Kasim Edebali verlor bei den Buffalo Bills 16:26.

Zweiter Sieg für die Patriots

Spannender und spektakulärer ging es in Foxborough zu, wo Titelverteidiger New England Patriots den zweiten Sieg in Folge verbuchte. Das Team um Quarterback Tom Brady gewann gegen die Houston Texans 36:33. Den entscheidenden Touchdown erzielte Brandin Cooks 23 Sekunden vor Spielende nach einem 25-Yard-Pass von Brady, der insgesamt auf fünf Touchdown-Pässe kam.

sid/dpa | Stand: 25.09.2017, 08:26