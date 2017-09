Die NFL ist ein hartes Geschäft - das bekommen derzeit besonders die deutschen Football-Profis zu spüren. Als Einziger hat es der Hamburger Kasim Edebali in den Kader eines Teams für die neue Saison geschafft.

Der 28-Jährige hat sich in der härtesten Football-Liga der Welt einen von 53 Plätzen im Kader der Denver Broncos erkämpft. "Er spielt großartig", sagt Broncos-Star Von Miller über die Leistung Edebalis im Trainingslager. Ausruhen können sich Spieler auf so einem Lob aber nicht.

Harter Kampf um die Plätze

Denn jeden Sommer versuchen Hunderte von US-College-Spielern einen der begehrten Plätze im Kader der 32 Profi-Mannschaften der Liga zu ergattern. Der Konkurrenzkampf ist groß und die Verletzungsgefahr allgegenwärtig. Nur wenige schaffen es nach oben. Und wer es schafft, bleibt meist nicht lang. Nur 3,3 Jahre dauert eine NFL-Karriere im Durchschnitt. Wie schnell es vorbei sein kann, hat auch Edebali schon erfahren. Vor seinem Neustart bei den Broncos hatten ihn die New Orleans Saints nach drei Spielzeiten aussortiert.

Böhringer aussortiert

Für den Stuttgarter Moritz Böhringer könnte die Karriere bereits beendet sein, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Der einst hochgelobte 23-Jährige steht nach einem Jahr im erweiterten Kader der Minnesota Vikings vor dem Aus. "Seine Routen sind viel besser, er fängt den Ball besser, und sein Verständnis der Offensive ist besser" , hatte Vikings-Trainer Mike Zimmer noch im Juli gesagt. Trotzdem schaffte Böhringer den Sprung in den Profi-Kader nicht, die Vikings entließen ihn. Dass ein anderes NFL-Team dem Deutschen eine Chance gibt, der es als erster Europäer in die Profi-Liga schaffte, ohne je an einem US-College gespielt zu haben, gilt als unwahrscheinlich.

Nzeocha in Dallas entlassen

Auch Mark Nzeocha blickt einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Dallas Cowboys entließen den Linebacker. Der gebürtige Ansbacher hatte die obligatorische Verkleinerung des Kaders auf 53 Spieler noch unbeschadet überstanden, doch dann holte Dallas Jayrone Elliot von den Green Bay Packers - und Nzeocha musste gehen.

Auch für Björn Werner aus Berlin ist der Traum vom Profi-Football in den USA nach drei Spielzeiten bei den Indianapolis Colts vorbei. Ein Neustart bei den Jacksonville Jaguars scheiterte im vergangenen Jahr.

Vollmer und Kuhn beenden Karriere

Und der wohl bekannteste deutsche NFL-Spieler, Sebastian Vollmer, hat nach acht Spielzeiten mit den New England Patriots seine Karriere beendet. Der 33-Jährige, der wegen einer Hüftverletzung die gesamte letzte Saison verpasste, wurde vom Meister im März entlassen und entschied sich dazu, aufzuhören.

Nach vier kräftezehrenden Jahren bei den New York Giants hatte zuvor auch Markus Kuhn seine Karriere beendet. Im Profi-Kader war er schon seit 2015 nicht mehr aufgelaufen. Trotzdem ist der Mannheimer bis heute der einzige Deutsche, dem je ein Touchdown in der NFL gelang. Er könnte es noch eine Weile bleiben.

vdv/dpa | Stand: 05.09.2017, 12:32