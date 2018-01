NFL – Patriots treffen zur Titelverteidigung auf die Eagles

Brady und die Patriots am Ende ganz abgebrüht

Vieles schien Jacksonville in die Karten zu spielen, allerdings konnte New England die letzten drei Playoff-Spiele, in denen sie mit zehn oder mehr Punkten hinten lagen, am Ende noch für sich entscheiden (Super Bowl 51, Super Bowl 49 und die Divisional-Runde 2014). Zudem hat Rekorde-Sammler Brady zuvor bereits sieben Playoff-Spiele im letzten Viertel noch drehen können und hatte auch diesmal die nötige Ruhe und Übersicht dazu. Die Defense zwang die Jaguars in der entscheidenden Spielphase gegen Ende gleich drei Mal dazu nach den ersten drei Versuchen mit einem Punt das Angriffsrecht wieder abzugeben, Tom Brady fand in gleicher Zeit Wide Receiver Danny Amendola doppelt in der Endzone zum 20:24-Endstand.

Headcoach Bill Belichick nimmt nun zum elften Mal am Super Bowl teil (2x als Defensive Coordinator der New York Giants, 1x als Assistent des Patriots-Headcoach, 8x als Headcoach der Patriots) und ist damit an 21% aller Super Bowls der Geschichte beteiligt.

Im Finale wartet ein " Underdog "

Beau Allen und Chris Long als "Underdogs"

In der Regulären Saison waren die Philadelphia Eagles lange Zeit das wohl stärkste Team der NFL. Als sich Quarterback Carson Wentz das Kreuzband riss, änderte sich das allerdings schnell. Zwar war das Team bereits in den Playoffs und hatte sich mit dem ersten Setzplatz schon sämtliche Vorteile gesichert, in Philadelphia nahm man aber die Rolle des "Underdogs", also des Außenseiters, an. Defensive End Chris Long zog sich scherzhaft eine Hundemaske aus Gummi über animierte damit das ganze Lincoln Financial Field zur Nachahmung. Dank einer überragenden Leistung von Erstaz-Quarterback Nick Foles stehen die Eagles nun zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder im Endspiel. Der Gegner damals: die New England Patriots.

Das Spiel begann mit einem Rückschlag für die Hausherren. Tight End Kyle Rudolph fing früh einen Pass von Quarterback Case Keenum und Kicker Kai Forbath brachte die Vikings mit dem Extrapunkt mit 7:0 in Führung. Eagles-Quarterback Nick Foles damit direkt unter Druck und ohne neuen ersten Versuch nach den ersten drei Spielzügen. Nach der durchwachsenen Offensivleistung der Eagles in der Vorwoche beim 15:10-Sieg gegen die Atlanta Falcons, gab es wohl schon die ein oder andere Sorgenfalte unter den Gummi-Masken der Eagles-Fans. Cornerback Patrick Robinson gelang es dann allerdings einen Pass von Case Keenum abzufangen und 50 Yard in die Endzone zu tragen. Die Defense erzielte den wichtigen Ausgleich, in der Folge spielte Nick Foles befreit und beeindruckend (26 von 33 Pässen kamen an, 352 überbrückte Yards und drei Touchdowns).