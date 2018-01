"Oh mein Gott." Lippenleser hatten es nicht schwer, als Keenum nach seinem 61-Yard-Touchdownpass zu Teamkollege Stefon Diggs, der in der allerletzten Sekunde das Spiel gegen die New Orleans Saints doch noch zu Gunsten der Vikings entschied, in Großaufnahme eingeblendet wurde. Danach sprang der Quarterback wie von der Tarantel gestochen umher, während seine Teamkollegen, die deutlich schneller zu Fuß und auch deutlich näher an Diggs waren, den Wide Receiver unter einer Jubeltraube begruben. "Ich konnte einfach nicht glauben, was da gerade passiert war" , erklärte Keenum nachher.

Nur ein Stipendium

Wer will es ihm verübeln? Nach einer 17:0-Führung schien es, als würden die Vikings (mal wieder) alles verspielen. Eine üble Interception - also ein abgefangener Pass - hatte die Saints im dritten Viertel überhaupt wieder ins Spiel gebracht. Doch es sollte der einzige Aussetzer Keenums an diesem Tag bleiben, ansonsten lieferte er ein sehr zuverlässiges Spiel mit dem einen ganz großen Highlight zum Schluss.