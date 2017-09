NFL - Denver Broncos feiern Auftaktsieg

Edebali war nach drei Spielzeiten bei den New Orleans Saints in die "Mile High City" gewechselt. Derzeit ist er der einzige deutsche Profi in der amerikanischen Top-Liga, nachdem zuletzt Mark Nzeocha (Dallas Cowboys) und Moritz Böhringer (Minnesota Vikings) nicht den Sprung in den 53-köpfigen Kader ihrer Teams geschafft hatten.

Petersons glücklose Rückkehr

Eben ohne Böhringer, der zuletzt für ein Probetraining bei den Detroit Lions im Gespräch war, gewannen die Vikings im zweiten Montagsspiel gegen die Saints 29:19. Minnesotas langjähriger Star-Running-Back Adrian Peterson, der vor der Saison nach New Orleans gewechselt war, blieb bei der Rückkehr in die alte Heimat blass und brachte es im Laufspiel bei sechs Versuchen nur auf 18 Yards.

sid/red | Stand: 12.09.2017, 09:20