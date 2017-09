NFL - Aaron Rodgers bricht Touchdown-Rekord

Der Rekord fiel im letzten Quarter, ein kurzer Unterhandpass mit der linken Hand auf Ty Montgomery, der sich in die Endzone warf. Das Spiel war da bereits entschieden.

Zuverlässigkeit und das "Besondere"

Die Konsequenz und Zuverlässigkeit Rodgers' spiegelt sich auch in den Statistiken wider, die der sechsmalige Teilnehmer am Pro Bowl in den vergangenen Jahren regelmäßig auflegt.

Seit der Saison 2014 warf kein anderer Quarterback der NFL mehr Touchdown-Pässe als er. 112 sind es aktuell, Tom Brady von den New England Patriots kommt in diesem Zeitraum auf 100, Drew Brees von den New Orleans Saints auf 105.