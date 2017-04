NFL-Draft - Garrett macht das Rennen

Garrett kommt von der Texas A&M-Universität. Dass die Cleveland Browns, schlechteste Mannschaft der Vor-Saison, den Defensivspieler ("Defense End") ziehen würden, war erwartet worden. Garrett soll ein Schlüsselteil der Browns-Verteidigung werden. Der Spieler selbst war bei der Wahl nicht anwesend, sondern verfolgte die Ziehung daheim bei seiner Familie in Arlington. Er ließ aber schon mal selbstbewusst verkünden: "Ich will der Beste sein. Ich kann mich nur selbst aufhalten."

Fans der Chicago Bears unzufrieden

Hoch gehandelt als Mann für die allererste Wahl wurde im Vorfeld auch Mitchell Trubisky. Der Quarterback von der University of North Carolina wurde schließlich von den Chicago Bears als Zweiter gezogen nach einem Trade (Tausch) mit den San Francisco 49ers, die sich Defensivspieler Solomon Thomas sicherten. Viele Fans der Chicago Bears waren allerdings mit der Wahl von Trubisky nicht einverstanden. Sie hätten lieber Solomon Thomas oder auch Jamal Adams (an Position sechs zu den Jets) bei ihrem Klub gesehen.

Insgesamt galt die erste Runde der dreitägigen Drafts aufgrund der vielen Trades und überraschenden Picks als unterhaltsamste Runde seit langem. Erstmals findet der NFL-Draft unter freiem Himmel statt: und zwar in Philadelphia vor der Kulisse des weltberühmten Kunstmuseums. Über 200.000 Football-Fans werden bis Samstag (29.04.2017) in der Stadt der brüderlichen Liebe erwartet. Mehr als 40 Millionen Amerikaner schauen sich das Spektakel im Fernsehen an.

Der Schwächste draf zuerst

Bei der Talenteversteigerung dürfen - so die Regelung - die schlechtesten Mannschaften der Vorjahres-Saison als erstes die besten College-Talente aussuchen. Damit will die National Football League vermeiden, dass wenige reiche Teams zu dominant werden und immer wieder den Super Bowl gewinnen.

Stand: 28.04.2017, 12:24