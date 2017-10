Natürlich lässt sich zu diesem Zeitpunkt, in dem noch nicht einmal die Hälfte der Regular Season absolviert ist und die Playoffs noch relativ weit in der Zukunft liegen, in einem Sport wie Football kaum vorhersagen welche beiden Teams es am Ende in den Super Bowl schaffen. Doch selten war das Favoritenfeld zu diesem Saisonzeitpunkt so ausgeglichen.

Patriots-Defense hat Probleme

Das potenzielle Teilnehmerfeld für den 52. Super Bowl am 4. Februar in Minnesota wird wie so oft eigentlich angeführt von den beiden Kontrahenten des Vorjahres. Champion New England Patriots liegt in seiner AFC -East-Division zwar vorn, hat aber bei vier Siegen auch schon zwei Niederlagen auf dem Konto. So viele waren es im letzten Jahr erst am Ende der Regular Season. Dazu kommt die Verletzung von Final-Held Julian Edelman, die dem breiten Kader der Patriots offenbar doch mehr zu schaffen macht als gedacht. Der Receiver wird in dieser Saison nicht auflaufen.

Weil aber Quarterback Tom Brady auch im hohen Alter von 40 Jahren weiter wirklich gut spielt, liegen die Probleme nicht in der Offense. Nur drei Teams haben mehr gegnerische Punkte zugelassen als die Mannschaft von Coach Bill Belichick - das sah im letzten Jahr noch ganz anders aus, als das Team aus Boston nach der Regular Season die beste Defense von allen stellte. Kriegt man diese Probleme nicht in den Griff, könnte eine Titelverteidigung noch schwieriger werden als ohnehin schon.