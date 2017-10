Patriots mit Mühe gegen die Jets

Champion New England Patriots tat sich gegen die in dieser Saison überraschend starken New York Jets lange schwer, gewann das Duell der AFC East Division aber letztendlich dann doch mit 24:17. Zwei Touchdowns von Rob "Gronk" Gronkowski machten letztendlich den Unterschied gegenüber den Jets, die zum dritten mal in dieser Spielzeit verloren. Die Patriots um Quarterback Tom Brady machen in ihrer Division damit weiterhin Boden gut. Für den Super-Bowl-Gewinner bedeutete der Erfolg den vierten Saisonsieg.

Dolphins schlagen Falcons

Die Miami Dolphins haben indes etwas überraschend gegen die Atlanta Falcons gewonnen. Der Super-Bowl-Finalist der Vorsaison unterlag gegen die Dolphins mit 17:20. Im ersten Durchgang hatte zunächst alles auf einen Sieg der Falcons hingedeutet, mit 17:0 lag das Team um Quarterback Matt Ryan vorn.

Im dritten und vierten Abschnitt brachte Atlanta jedoch keine Punkte mehr auf die Anzeigetafel, während Miami sich vor allem über den starken Running Back Jay Ayayi immer wieder wichtige Yards erarbeiten konnte und die Partie schließlich drehte. Eine interception durch Reshad Jones bedeutete letztendlich den Sieg. Für die Dolphins war es der dritte Erfolg im fünften Spiel, für Super-Bowl-Anwärter Atlanta bereits die zweite Niederlage im ebenfalls fünften Auftritt.