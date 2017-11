Das 51:23 gegen die Denver Broncos am Sonntag (05.11.2017) war für die Philadelphia Eagles bereits der achte Sieg im neunten Spiel - ein bessere Bilanz hat kein anderes Team in der NFL. Dabei hatten die Broncos bis zu diesem Spiel die beste Defensive der Liga gestellt.

Deutliches Zeichen der Eagles

Quarterback Carson Wentz spielte einmal mehr groß auf und warf gleich vier Touchdown-Pässe. Sein Gegenüber bei den Broncos, Brock Osweiler, kam dagegen kaum einmal richtig ins Spiel, Punktgewinn für die Eagles. Und die hatten auch noch einen an diesem Abend glänzend aufgelegten Jay Ajayi, der neben einem Touchdown auch unzählige Rushing Yards zum Erfolg beitrug. Damit stehen die Eagles weiter an der Spitze der NFC-East-Division und nehmen Kurs auf die Playoffs, die Broncos sind Zweiter in der AFC-West-Division.

Ähnlich deutlich war das Endergebnis bei der Partie zwischen den New York Giants und den Los Angeles Rams - am Ende hieß es 17:51. Ganz stark war einmal mehr der Quarterback der Rams, Jared Goff, mit vier Touchdown-Pässen.

Panthers schlagen die Falcons

Im Conference-South-Duell setzten sich die Carolina Panthers mit 23:7 gegen die Atlanta Falcons durch. Zwar erwischte Panthers-Quarterback Cam Newton keinen Sahne-Tag, dafür trumpfte Graham Gano auf. Seine Bilanz an diesem Abend: zwei Fieldgoals und zwei Extrakicks. Während die Carolina Panthers mit sechs Siegen und drei Niederlagen als Zweiter im Rennen um die Playoffs sind, sieht es für Atlanta (4-4) weniger gut aus.

Schlägerei in Jacksonville

Eine handfeste Auseinandersetzung überschattete den 23:7-Erfolg der Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals. Immer wieder gerieten Bengals-Receiver A.J. Green und Jacksonville-Cornerback Jalen Ramsey aneinander. Und nachdem Green Ramsey mit einem Schlag auf den Kopf attackiert hatte, gingen gleich mehrere Spieler beider Teams aufeinander los. Die Konsequenz: Green und Ramsey wurden vom Feld gestellt, es drohen empfindliche Strafen.

Nächste Niederlage für die Buccaneers

Im direkten Duell der Conference-South Division unterlagen die Houston Teaxans mit 14:20 gegen die Indianapolis Colts. Für die Colts war es erst der zweite Sieg im neunten Spiel, sie liegen in der Gruppe auf dem letzten Platz. Vorletzter sind die Texans. Angeführt wird die Gruppe von den Tennessee Titans, die knapp mit 23:20 gegen die Baltimore Ravens die Oberhand behielten.

Bereits die sechste Niederlage in der laufenden Spielzeit kassierten dagegen die Tampa Bay Buccaneers. Gegen die New Orleans Saints verloren die Bucaneers deutlich mit 10:30.

sid/dpa/Red | Stand: 05.11.2017, 23:29