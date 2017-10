5. NFL-Spieltag

NFL - Für die Giants kommt es knüppeldick

Rabenschwarzer Tag für die New York Giants: Der viermalige Super-Bowl-Sieger verlor am 5. Spieltag mit dem 22:27 gegen die Los Angeles Chargers nicht nur das fünfte NFL-Spiel in Serie, sondern auch Football-Star Odell Beckham Jr.