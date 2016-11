Fragt man Cowboys-Fans nach den schönsten Erinnerungen mit ihrem Footballteam, so hört man meist Geschichten aus den Siebzigern und Neunzigern. Die ältere Generation schwelgt in Erinnerungen an die ligaweit gefürchtete „Doomsday Defense“, die das Fundament der ersten Cowboys-Dynastie mit zwei Super-Bowl-Siegen (1971 und 1977) bei fünf Teilnahmen bildete.

Etwas jüngere Anhänger beziehen sich eher auf die zweite durch Dallas dominierte Periode der NFL -Geschichte, in der mit Quarterback-Legende Troy Aikman alle drei erreichten Super Bowls (1992, 1993 und 1995) gewonnen werden konnten. Seitdem der Trophäenschrank das letzte Mal aufgestockt werden konnte, sind mittlerweile 20 Jahre ins Land gegangen.

Großer Name, große Vergangenheit, große Ziele

Laut des englischen Wirtschaftsmagazins „Forbes“ sind die Cowboys mit rund 4,2 US-Dollar die wertvollste Sportmannschaft der Welt, und das tragen die Texaner auch gerne nach Außen. In ihrem Stadion finden bis zu rund 108.000 Besucher Platz, und die 1.000-Quadratmeter-Anzeigetafel sichert ihnen zudem einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde.

Das Stadion der Dallas Cowboys mit Riesen-Leinwand

Noch größer als die finanzielle Stärke ist der Stolz auf die Strahlkraft der Marke "Dallas Cowboys", die bereits seit 1960 Teil der NFL und auch außerhalb von Footballstadien weltweit ein Begriff ist. Dass die Ansprüche bei einem der traditionsreichsten Teams der Liga, welches sich auch gerne "America’s Team“ nennt, also sehr hoch sind, ist klar. Das hat auch Headcoach Jason Garrett in der Sommerpause erfahren müssen, als sein Trainerstuhl angesichts der enttäuschenden Vorsaison stark wackelte.

Eine bittere Niederlage im Hinterkopf

Die Texaner mit dem Stern auf dem Helm warten schon seit 1996 auf eine Meisterschaft. In der Saison 2014 war man auf einem guten Weg, ehe man in den Devisional-Playoffs knapp durch eine heftig umstrittene Schiedsrichterentscheidung an den Green Bay Packers scheiterte. Wide Receiver Dez Bryant hatte kurz vor Schluss einen langen Pass vor der Endzone gefangen, bei dem der Football allerdings im Fallen den Boden berührte und damit den Touchdown und die nötigen Punkte zum Sieg ungültig werden ließ.

Star-Wide-Receiver Dez Bryant bei der Spielvorbereitung

Ein bitteres Aus, das in der aktuellen Spielzeit vielleicht eine Extraportion Motivation freisetzt. Denn eben jener Dez Bryant zählt dieser Tage zu den Leistungsträgern in der Offensive. Nach vierwöchiger Verletzungspause bildet der 28-Jährige zusammen mit Cole Beasley, Terrance Williams (beide 27 Jahre) und Tight End Jason Witten (34 Jahre) ein erfahrenes Quartett als Anspielstation für einen der neuen Stars in dieser Saison: Rookie-Quarterback Dak Prescott.

Ein neuer Sheriff ist in der Stadt

Die Mischung zwischen Jung und Alt scheint beim Passspiel zu stimmen, denn der 23-jährige Prescott hat erst bei seinem 177. Pass in der NFL seine erste Interception geworfen und damit den Rekord der noch aktiven Legende Tom Brady (162 Pässe) gebrochen. Und überhaupt ist er erst der dritte NFL -Quarterback, der in seiner ersten Saison sieben Spiele in Serie gewinnen konnte - und diese Serie ist noch nicht gerissen.

Der junge Spielmacher bringt wöchentlich überzeugende Leistungen auf den Platz, sodass es für den eigentlichen Starter-Quaterback und langzeitverletzten Tony Romo schwer werden wird, seinen Vertreter wieder zu verdrängen. Offenbar ist ein neuer Sheriff in der Stadt der Cowboys. Grund dafür ist neben dem Talent auch die herausragende Offensive-Line, die den Quarterback vor gegnerischen Attacken schützen soll.

Der Aufstieg von Ezekiel Elliot

Diese verhilft auch dem zweiten Neuankömmling in Dallas zu einem kometenhaften Aufstieg. Ezekiel Elliot, Runningback und im diesjährigen Draft von der Ohio State University nach Dallas geholt, ist auf seiner Position derzeit das Maß aller Dinge. Kein anderer hat bislang im Schnitt über 100 Yards pro Spiel vorzuweisen. Allerdings muss man erwähnen, dass gestandene Größen wie Le’Veon Bell (Pittsburgh Steelers) die ersten drei Spiele gesperrt war, oder Adrian Peterson (Minnesota Vikings) seit der zweiten Woche verletzt ausfällt.

Rookies unter sich: Dak Prescott und Ezekiel Elliott

Dennoch, „Zeke“ hat gute Chancen in diesem Jahr zum besten Rookie der Saison gekürt zu werden. Auch Mitspieler Dez Bryant zeigt über den neuen Offensiv-Star begeistert: „ Er wird einer der Großen dieser Liga. Wir brauchen Zeke. Wir lieben Zeke. Er wird zu einem Monster werden. “

Ausbalancierte Offense und stabile Defense

Das Prunkstück in Dallas ist daher die durchschlagskräftige und variable Offensive, deren Abwechslung aus Pass- und Laufspiel nur schwer zu stoppen ist. Im Spiel gegen die Cleveland Browns standen nach dem letzten Viertel 255 Yards nach Pässen und 168 erlaufene Yards zu Buche, was wie in den Spielen zuvor auf eine gute Balance hinweist. Die gesamte Offense hat nun sechs Mal in Folge mehr als 400 Yards pro Partie erobern und sich somit den Respekt der Liga verdienen können.

Ezekiel Elliott rettet gegen Cleveland den Ball in die Endzone und punktet

Zudem lässt die Defense der Cowboys im Schnitt nur 17,5 Punkte zu, womit sie derzeit auf Rang vier der Liga rangiert. Über die immense Bedeutung einer guten Defensivarbeit im Mannschaftssport muss keine Phrase mehr bemüht werden.

Nach neun Spieltagen lässt sich erkennen, dass man in Dallas einen guten Weg eingeschlagen hat und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Jung und Alt, Pass- und Laufspiel und auch angemessener Erwartungshaltung gefunden hat.

Stand: 11.11.2016, 09:53