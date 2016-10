Titelverteidiger in der NFL weiter ungeschlagen

Fragezeichen kreisten über dem Mile-High-Stadium in Denver, nachdem sich die Feierlichkeiten des Superbowl-Triumphes im Februar gelegt hatten. Zeitweise drohte die Mannschaft des Meisters auseinanderzufallen und auf General Manager John Elway und Headcoach Gary Kubiak wartete viel Arbeit. Die Offensive brauchte einen neuen Anführer und das Herzstück der Broncos, die Defensive, musste so gut es geht zusammengehalten werden. Augenscheinlich mit Erfolg, denn nach den ersten vier Wochen der neuen Saison ist der Titelverteidiger noch ungeschlagen.

Peyton Manning und was dann?

Das Karriereende von Quarterback Peyton Manning war bereits während der Saison 2015 abzusehen. Die abfallende Formkurve und Verletzungsanfälligkeit brachten die Verantwortlichen der Broncos in die missliche Lage entscheiden zu müssen, ob man vor den Playoffs an dem Rekord-Quarterback festhält, oder die Wachablösung durch Brock Osweiler einleitet.

Beim Super Bowl hatte Manning die große Bühne für seinen Abschied, überraschend wechselte dann aber Anfang März sein geplanter Nachfolger zu den Houston Texans. Mark Sanchez wurde von den Philadelphia Eagles verpflichtet und Paxton Lynch im Draft an 26. Stelle gewählt. Viele Fans erwarteten noch einen großen Namen, der die Fußstapfen Mannings ausfüllen kann. Es wurde allerdings "nur" der 250. Pick aus dem Draft des Vorjahres, Trevor Siemian. Dieser hat sich in den Trainingscamps das Vertrauen von Gary Kubiak erarbeitet hat und wurde recht überraschend als neuer Starting-Quarterback in die Saison geschickt. Paxton Lynch bekommt den Platz hinter Siemian zugesprochen, Mark Sanchez muss Denver wieder verlassen.

Trevor Siemian macht Hoffnung dank Rückendeckung

DeMarcus Ware (l.) und Trevor Siemian nach dem Auftaktsieg gegen die Carolina Panthers

Siemian spielt in den ersten zwei Partien eher unglücklich, wirft jeweils nur einen Touchdown-Pass und drei Mal landet der Ball im gegnerischen Besitz. Doch enttäuscht ist von dem jungen Quarterback keiner. Im Ansatz lässt er immer wieder durchblitzen, was Kubiak in ihm sieht: Einen ruhigen und nervenstarken Spielmacher, mit einem guten Gefühl für weite Pässe. Im ditten Spiel stellt er dies nicht nur statistisch unter Beweis. Auch durch sein Auftreten bestärkt er Trainer Kubiak in seiner Entscheidung und wird zum Offensivspieler der Woche in der AFC gekrönt. Gegen die Tampa Bay Buccaneers überzeugt er erneut, bis er zur Halbzeit verletzt das Feld verlassen muss. Ob er das fünfte Spiel gegen die Atlanta Falcons bestreiten kann wird erst im letzten Moment entschieden. " Trevor ist unser Starting-Quarterback" , wird Kubiak zitiert. Wenn er fit ist, wird er wohl spielen.

Das Maß aller Dinge - einmal wieder

Ein wichtiges Fundament für Siemians soliden Start ist mit Sicherheit die Defensive. Die Broncos entscheiden Spiele vorwiegend in der Verteidigung für sich und nehmen damit der Offensive viel Druck von den Schultern. Während die Offense-Line der Broncos noch wackelig erscheint und dem jungen Quarterback oft wenig Zeit verschafft, hilft das Wissen um die wohl beste Front-7 der Liga umso mehr die Ruhe zu bewahren.

Die Front-7 besteht aus den Linebackern und Lineman an der Line of Scrimmage, die bei Denver hochkarätig mit Namen wie Von Miller, DeMarcus Ware, Vance Walker oder Shaquil Barrett besetzt wird. Besonders im Pass-Rush, wenn es darum geht den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen, sind die Broncos das Maß aller Dinge. Die Denver-Defense hat bislang im Schnitt nur 16 Punkte pro Spiel und insgesamt lediglich zwei Touchdownpässe zugelassen. Selbst stehen zwei Touchdowns nach Turnovern und fünf Interceptions zu Buche und 17 Mal wurde der gegnerische Quarterback mit Ball zu Boden gebracht. Kein anderes Team der NFL tyrannisiert gegnerische Spielmacher so penetrant.

Fast der Ausverkauf, jetzt wieder Ausnahmeerscheinung

John Elway (l.) und Headcoach Gary Kubiak

Die Abwehrbollwerke aus Minnesota, Philadelphia oder Seattle sind in dieser Saison mit Sicherheit auf der Spur, aber Denvers Defense setzt erneut die Messlatte extrem hoch. Nach den Abgängen der Leistungsträger Danny Travathan (Linebacker/Chicago Bears) und Malik Jackson (Defensive Line/Jacksonville Jaguars) scheint die Defensive um Von Miller, der durch den Franchise-Tag weiter an die Broncos gebunden werden konnte, keine Schwächung erfahren zu haben.



Peyton Mannings Rücktritt, Brock Osweilers Abschied oder die Ausbootung von Runningback Ronnie Hillman sorgte zeitweise für Skepsis und Sorgenfalten bei allen Anhängern. C.J. Anderson stand mit den Miami Dolphins in Verhandlungen, konnte aber doch von einem Verbleib überzeugt werden und ist weiter Leistungsträger des Running-Game. Die kurzzeitig befürchtete Zersetzung des Teams haben John Elway und Gary Kubiak verhindern können und darüber hinaus haben sie mit Trevor Siemian, danach sieht es zurzeit zumindest aus, einen überraschenden aber akzeptablen Manning-Ersatz gefunden.

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive…

Buccaneers-Quarterback Jameis Winston (3) wird von Shaquil Barrett zu Boden gebracht

Nach vier Wochen in der regulären Spielzeit lassen sich kaum aussagekräftige Prognosen auf die Playoffs oder gar einen Super-Bowl-Favoriten treffen. Dennoch muss man den Broncos attestieren, dass sie aus einer schweren Off-Season als starke Einheit hervorgegangen sind und sich bereits früh als funktionierendes Team präsentieren. Wenn Trevor Siemians Verletzung keine lange Pause einfordert und der 24-Jährige die Formkurve weiter ansteigen lässt, wird er den Payton Manning in der Form seiner letzten Spiele zeitnah ersetzen können.

Und auch wenn die Offensive keine überragende Saison spielt - in Colorado genießt man den Luxus, nicht zwangsweise auf eine absolute Top-Offense angewiesen zu sein. Zum Leidwesen aller Quarterbacks die jetzt noch Denver auf dem Spielplan haben, gibt es keine Anzeichen auf eine zahmere Broncos-Abwehr in den kommenden Spielen. Helm und Schoner sollten also immer fest angelegt, der Ball so schnell es geht auf die Reise geschickt werden. Für alle die es gut mit dem Team aus Colorado halten und auf eine Titelverteidigung hoffen: Träumen ist abslout erlaubt.

Stand: 07.10.2016, 09:34