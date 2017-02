NFL - Matt Ryan und Tom Brady im Fokus

Ohne Sendereihe | 03.02.2017 | 02:42 Min.

Kurz vor dem 51. Superbowl der NFL in Houston ist die Spannung in der Stadt greifbar. Immer mehr Fans reisen an, die Mehrheit kommt bisher aus Atlanta. Matt Ryan von den Falcons und Tom Brady von den Patriots versprechen den Fans ein großes Spiel.