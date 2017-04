NFL - Der Draft steht vor der Tür

Sportschau | 26.04.2017 | 01:53 Min.

In Philadelphia beginnt am Abend eines der größten Spektakel im US-Profi-Sport: der Draft der National Football League. Drei Tage lang, von heute bis Samstag, können sich die 32 Profi-Vereine der NFL die besten Talente aus den College-Teams aussuchen und mit Millionen-Verträgen an sich binden.