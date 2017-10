Edebali siegt mit den Broncos

Der Hamburger Footballprofi Kasim Edebali hat mit den Denver Broncos in der US-Profiliga NFL den dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Der dreimalige Super-Bowl-Champion gewann 16:10 gegen die Oakland Raiders

Der 28 Jahre alte Edebali kam wie zuletzt als Einwechselspieler zum Einsatz. In Denver gelang A.J. Derby für die Broncos dabei ein spektakulärer Touchdown nach einem Fang des Balles mit nur einer Hand. Für die weiteren Punkte der Gastgeber sorgte Kicker Brandon McManus mit drei Field Goals und einem verwandelten Extra-Kick.

Mark Nzeocha muss noch warten

Dagegen muss Mark Nzeocha nach seinem Wechsel zu den San Francisco 49er noch auf den ersten Einsatz warten. Der 27-jährige Linebacker aus Ansbach gehörte im Spiel bei den Arizona Cardinals nicht zum Aufgebot, die Gäste verloren 15:18 nach Verlängerung.

Nzeocha war Ende September nach der Entlassung bei den Dallas Cowboys zu den 49ers gegangen.

Proteste halten an

Die Proteste gegen US-Präsident Donald Trump haben eine Woche nach Ausbruch des Hymnen-Streits angehalten. Vor ihrem Spiel bei den Arizona Cardinals kniete etwa das gesamte Team der San Francisco 49ers beim Abspielen der US-Nationalhymne.

2016 hatte der frühere 49ers-Quarterback Colin Kaepernick als erster Spieler seinem Protest gegen Rassismus in den USA mit dem Kniefall Ausdruck verliehen. Neben den 49ers setzten auch Stars wie Quarterback Cam Newton (Carolina Panthers) oder Running Back Marshawn Lynch (Oakland Raiders) deutliche Zeichen.

Trump äußert sich via Twitter

Newton hob eine Faust, nachdem er im Spiel gegen die New England Patriots einen Touchdown erzielt hatte. Lynch trug bei seiner Ankunft im Stadion vor dem Duell bei den Denver Broncos ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Everybody vs. Trump" ("Alle gegen Trump").

Insgesamt nahm die Wucht der Proteste aber ab, teilweise sei so etwas wie Normalität zu beobachten gewesen, schrieben US-Medien. Trump hatte sich zuvor erneut zu Wort gemeldet. "Es ist sehr wichtig, dass die NFL-Spieler morgen, und immer, stehen, wenn unsere Nationalhymne abgespielt wird. Respektiert unsere Flagge und unser Land."

Stand: 02.10.2017, 09:35