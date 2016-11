Die Dallas Cowboys sorgen mit ihrem Rookie-Quarterback Dak Prescott in der NFL weiter für Furore. Am Sonntag (06.11.2016) feierten die Cowboys bei den sieglosen Cleveland Browns einen ungefährdeten 35:10-Sieg.

Dabei gelangen dem 23-jährigen Prescott, der den verletzten Start-Quarterback Tony Romo seit Saisonbeginn ersetzt, gleich drei Touchdown-Pässen. Den ersten brachte Prescott beim Stand von 0:3 im ersten Drittel zu Jason Witten.

Vorentscheidung vor der Pause

Nach einem Run von Ezekiel Elliot legte Prescott im zweiten Durchgang mit einem kurze Pass auf Cole Beasley nach, so dass die Gäste schon mit einem 21:3 in die Halbzeit-Pause gingen.

Kurz vor Schluss sorgte der Quarterback dann mit einem Zwei-Yard-Zuspiel auf Gavin Escobar für den letzten Touchdown, der nach dem dritten erfolgreichen Kick von Dan Bailey dann den 35:10-Endstand bedeutete. Die Cowboys haben mit 7:1-Siegen in der NFC East damit deutlich die Nase vorn.

Vikings-Negativserie geht weiter

Die Minnesota Vikings kassierten dagegen beim 16:22 nach Verlängerung gegen die Detroit Lions nach ihrem 5:0-Start die dritte Niederlage in Folge. In einem engen Spiel gingen die Vikings 23 Sekunden vor Schluss durch einen Touchdown von Rhett Ellison mit 16:13 in Führung.

Doch die Lions schafften mit der letzten Aktion der Partie noch ein 58-Yard-Field-Goal von Matt Prater zum 16:16 und erzwangen die Verlängerung. Dort setzten die Gäste dann auch die entscheidende Aktion.

Golden Tate nahm einen 28-Yard-Pass von Matthew Stafford auf und landete mit einem Salto rückwärts zum Touchdown zum 22:16 in der der Endzone. Im Kampf um die Playoff-Plätze haben die Lions bei einer Bilanz von 4:4 die in der NFC North führenden Vikings (5:3) wieder in Schlagdistanz.

Stand: 06.11.2016, 22:59