17. Spieltag in der NFL

Die Packers beendeten durch ein 31:24 gegen den direkten Rivalen Detroit Lions ihre famose Aufholjagd in der Nordgruppe der NFC. Es war der sechste Sieg nacheinander für die Mannschaft um den überragenden Quarterback Aaron Rodgers, die die Hauptrunde mit einer Bilanz von 10:6 abschloss. Aber auch für Detroit reichte es letztlich.

Patriots sspielen Serie souverän zu Ende

Als Topfavorit auf den Sieg im Super Bowl gehen jedoch die New England Patriots des verletzten Sebastian Vollmer in die Play-offs der National Football League (NFL). Mit 14:2 Siegen schloss die Mannschaft um Star-Quarterback Tom Brady die reguläre Saison mit der besten Bilanz ab und hat damit als topgesetztes Team der American Football Conference (AFC) durchgehend Heimrecht.

Die Dallas Cowboys mit dem Deutschen Mark Nzeocha beendeten die Hauptrunde mit einer Niederlage. Die Cowboys, die 13 Erfolge feierten und dabei die längste Siegesserie in der mehr als 50-jährigen Klubgeschichte aufstellten, verloren am Sonntag bei den Philadelphia Eagles mit 13:27. Nzeocha kam zu seinem fünften Saisoneinsatz. Trotz der Niederlage sind die Cowboys das topgesetzte Team in der National Football Conference (NFC).

Vier Teams warten auf ihre Gegner

Die Patriots und die Cowboys haben als Sieger ihrer jeweiligen Division zunächst Pause wie die Atlanta Falcons (NFC) und die Kansas City Chiefs (AFC). Ihre jeweiligen Gegner ergeben sich aus den Resultaten der Wild-Card-Spiele, die am kommenden Wochenende ausgetragen werden. Dabei treffen in der AFC die Oakland Raiders und die Houston Texans aufeinander sowie die Miami Dolphins und die Pittsburgh Steelers.

In der NFC kommt es zu den Begegnungen Seattle Seahawks gegen Detroit Lions und Green Bay Packers gegen New York Giants. Der neue Meister wird beim 51. Super Bowl am 5. Februar in Houston ermittelt.

Traditionell viele Entlassungen nach der "Regular Season"

Unmittelbar nach dem letzten Spieltag der National Football League (NFL) sind drei weitere Klubs auf der Suche nach neuen Cheftrainern. Die San Francisco 49ers feuerten nach dem 23:25 bei den Seattle Seahawks erwartungsgemäß Chip Kelly und müssen die kommende Saison damit mit dem vierten Headcoach in vier Jahren beginnen. Ebenfalls entlassen wurde Manager Trent Baalke. Die San Diego Chargers trennten sich nach vier Spielzeiten von Mike McCoy. Ein Jahr nach dem Sieg im 50. Super Bowl stehen auch die Denver Broncos ohne Chefcoach da. Nach dem 24:6 gegen die Oakland Raiders erklärte Gary Kubiak aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt. Kelly und McCoy hatten mit ihren Mannschaften ebenso wie Kubiak die Play-offs verpasst.

Zuvor waren bereits Jeff Fisher von den Los Angeles Rams, Gus Bradley von den Jacksonville Jaguars und Rex Ryan von den Buffalo Bills entlassen worden. Es wird erwartet, dass am berüchtigten "Black Monday", am Tag nach der regulären Saison, weitere Cheftrainer gefeuert werden.

Stand: 02.01.2017, 08:00