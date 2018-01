Atlanta Falcons:

Superstar: Julio Jones (Wide Receiver) - Jones hat optimale Voraussetzungen für einen einen Receiver: er ist groß, schnell, athletisch und fängt fast alles, was in seine Richtung fliegt.1.444 erfangene Yards hat er diese Saison erreicht. Wenn Quarterback Matt Ryan und Julio Jones ins Rollen kommen, ist jede Defensive in höchster Not.

X-Faktor: Secondary - Nur acht Interceptions konnten die Falcons in 16 Spielen erzielen. Die Secondary um Safety Keanu Neal und Cornerback Desond Trufant konnte lediglich fünf gegnerische Pässe abfangen (die anderen drei Interceptions gehen auf das Konto von Linebacker Deion Jones). Eine Interception kann oft den Unterschied in den engen Play-off Spielen machen, nun ist die Secondary besonders gefragt.