New England Patriots - Jacksonville Jaguars

Offensive - Vorteil Patriots (1:0)

Trotz seiner 40 Jahre zählt Tom Brady immer noch zu den besten Spielern der Liga. Im vergangenen Play-off-Spiel gegen die Tennessee Titans brachte er 35 Pässe und drei Touchdowns an. Auf das Laufspiel müssen sich die Patriots nicht verlassen, Runningback Dion Lewis wusste aber zuletzt trotzdem zu überzeugen. Sollte Brady wider Erwarten nicht ins Rollen kommen, können die Patriots auf Lewis zurückgreifen.

Die Jaguars sind auf ihr Laufspiel fokussiert. Quarterback Blake Bortles ist ein eher durchschnittlicher Spieler. Auf Rookie-Runningback Leonard Fournette wird wohl viel Arbeit zukommen - wie im Play-off-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers (45:42), als er den Ball 25 Mal lief, unter anderem für drei Touchdowns.

Defensive - Vorteil Jaguars (1:1)

Vor der Saison wurden Defensive End Calais Campbell, Cornerback A.J. Bouye und Strong Safety Barry Church geholt. Zusammen mit Cornerback Jalen Ramsey oder Linebacker Telvin Smith bilden sie bei den Jaguars aus Jacksonville die wohl beste Verteidigung der Liga.

Die Defensive der Patriots ordnete sich in der regulären Saison nach sehr schwachem Start im Mittelfeld ein. Gegen die Titans zeigten sie, dass auch sie zum gegnerischen Quarterback gelangen können und holten Marcus Mariota gleich achtmal zu Boden.

Special Teams - Vorteil Jaguars (1:2)

Die Kicker beider Mannschaften, Josh Lambo bei den Jaguars und Stephen Gostkowski bei den Patriots, spielen eine gute Saison. Die beiden Punter sind ebenfalls gleichauf. Ein Vergleich ist schwierig, da die bessere Offensive der Patriots den Ball nicht so oft abgeben muss. Letztlich fiel die minimale Entscheidung bei den Kick&Punt Returnern der beiden Teams. Beide haben in der regulären Saison einen Return-Touchdown erzielt. Der beste Returner der Jaguars, Jaydon Mickens, holt pro Puntreturn 10,6 Yards raus, Danny Amendola von den Patriots erzielt 8,6 Yards. Im Kickreturn sind die Teams Kopf an Kopf mit durchschnittlich 24,9 Yards von Corey Grant der Jaguars und 24,8 Yards von Dion Lewis der Patriots.

Coaching - Vorteil Patriots (2:2)

Bill Belichick hat mit den Patriots bereits fünfmal den Superbowl gewonnen und arbeitet seit 18 Jahren mit Quarterback Tom Brady zusammen.

Auf der anderen Seite steht der recht unerfahrene Doug Marrone, der erst seit dieser Saison Cheftrainer der Jaguars ist. Er kann von sich behaupten, in den Play-offs noch ungeschlagen zu sein - allerdings hatte er bisher auch erst zwei Spiele.

Erfahrung - Vorteil Patriots (3:2)

Für die Patriots ist die Postseason Routine. Tom Brady ist die Erfahrung in Person, Bill Belichick ist seit 1975 in der NFL Trainer, vor einigen Wochen haben sich die Patriots noch die Dienste von Linebacker James Harrison gesichert, eine Führungsfigur in der jungen Defensive, der seine Finger mit zwei Superbowl-Ringen schmücken kann.

Das junge Team der Jaguars hat auch einige erfahrene Spieler wie Calais Campbell, letztlich ist dies aber kaum zu vergleichen mit den zahlreichen erfolgreichen Veteranen der Patriots, auch wenn etwa Cornerback Jalen Ramsey oder Linebacker Telvin Smith trotz ihrer Jugend schon zu den besten auf ihrer Position gehören.

Fazit: Das AFC Championship Spiel wird durch das Laufspiel entschieden. Die Jaguars müssen versuchen, ihren Runningbacks (Leonard Fournette, Chris Ivory und T.J. Yeldon) möglichst oft eine Chance zu geben. Sie müssen viele neue First Downs, erzielen, um Zeit von der Uhr zu nehmen und Tom Brady vom Feld zu halten.

Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings

Offensive - Vorteil Vikings (0:1)

Runningback Kenjon Barner von den Philadelphia Eagles

Nick Foles und Case Keenum sind keinesfalls die Superstars der NFL. Die beiden Quarterbacks sind für die verletzten Starter (Carson Wentz und Sam Bradford) eingesprungen. Keenum, der schon am zweiten Spieltag als Spielmacher der Vikings ins Team kam, hat eine gute Saison hingelegt. Knapp 3.550 Yards, 22 Touchdowns und sieben Interceptions - mehr kann man von einem Backup kaum erwarten.

Foles hingegen hatte in seinen vier Spielen, die er von Anfang an startete, Höhen und Tiefen. Natürlich darf man auch nicht die Spieler vergessen, die um die Quarterbacks rumstehen. Beide Mannschaften haben gute Offensive-Lines und ein gutes Laufspiel. Die besseren Receiver haben aber sicher die Vikings. Stefon Diggs und Adam Thielen fingen zusammen gegen die Saints in der Divisional- Runde mal eben knapp 210 Yards und einen Touchdown. Bei den Eagles sind Tight End Zach Ertz und Receiver Alshon Jeffrey die wichtigsten Anspielstationen.

Defensive - Vorteil Vikings (0:2)

Beide Mannschaften verteidigen das gegnerische Laufspiel exzellent. Star-Runningback Devonta Freeman holte gegen die Eagles in zehn Versuchen nur sieben Yards, das Pro-Bowl Dou Alvin Kamara und Mark Ingram von den Saints schaffte gegen die Vikings zusammen knapp 70 Yards in 21 Versuchen.

In der Secondary (Cornerbacks und Safeties) und bei den Linebackern haben die Vikings die Nase wohl leicht vorn. Free Safety Harrison Smith und Cornerback Xavier Rhodes zählen zu den besten auf ihrer Position. Trotzdem stehen sich die Teams in der Defensive kaum nach, beide Mannschaften haben äußerst starke Verteidigungen.

Special Teams - Vorteil Eagles (1:2)

Weder die Vikings noch die Eagles haben in dieser Saison einen Kickoff oder Punt zurück in die gegnerische Endzone getragen. Letztlich kommt es in dieser Kategorie auf die Kicker an. Sowohl Jake Elliott (Eagles), als auch Kai Forbath (Vikings) haben eine gute Saison gespielt und nur wenige Fieldgoals verschossen.

Wenn es wirklich darauf ankommt, scheint Jake Elliott ein wenig mehr Eis in den Nerven zu haben. Fünf seiner sechs Fieldogals aus über 50 Yards Entfernung traf er, darunter ein 61 (!) Yard Fieldgoal, das den Eagles in letzter Sekunde einen Sieg gegen die New York Giants brachte.

Coaching - Vorteil kein Team (1:2)

Für Trainer Mike Zimmer von den Minnesota Vikings wird es das dritte Play-off-Spiel als Cheftrainer sein, für Doug Pederson von den Eagles das zweite. Beide leisten gute Arbeit und führten ihre Teams trotz Verletzungen wichtiger Spieler zu 13 Siegen in der regulären Saison. Aufgrund geringer Postseason-Erfahrung muss sich zeigen, wer unter enormem Druck die Nerven behält.

Erfahrung - Vorteil Eagles (2:2)

Die Eagles haben sieben Spieler, die sich mit einem Superbowl-Ring schmücken können und dazu zahlreiche Veteranen (Torrey Smith, Chris Long, LeGarrette Blount). Das Team der Vikings ist auch nicht unerfahren, Cornerback Terrence Newman ist 39 Jahre alt und spielt seine 15. Saison. Die Quarterbacks beider Teams sind unerfahren in den Play-offs.

Fazit: Es könnte zu einer Defensivschlacht kommen. Beide Mannschaften verlassen sich auf ihr funktionierendes Laufspiel, allerdings sind die Verteidigungen beider Teams auch exzellent gegen das gegnerische Laufspiel. Es wird darauf ankommen, was den Quarterbacks einfällt.

Stand: 19.01.2018, 12:00