NFL: Trade-Deadline - diese Spieler könnten noch schnell wechseln

In der National Football League (NFL) ist manchmal ein Spieler genug, um das Team zum Erfolg zu führen oder die schlecht begonnene Saison noch umzubiegen. Wenn bei einem Trade (Tauschgeschäft) beide Teams profitieren, umso besser. Hier ein paar Trades, die beiden Franchises helfen würden.

Martavis Bryant zu den Chiefs



Der Wide Receiver der Pittsburgh Steelers sorgt in letzter Zeit für Schlagzeilen - allerdings für keine positiven. Der 25 Jahre alte Passempfänger hat nach acht Spieltagen gerade einmal 234 erfangene Yards, zu wenig für sein Talent. Nachdem er in der vergangenen Saison wegen der Einnahme von illegalen Substanzen gesperrt war, hoffte Bryant, jetzt voll durchzustarten und sich neben Star-Receiver Antonio Brown als Nummer zwei Anpielstation für Quarterback Ben Roethlisberger zu etablieren.

Rookie-Receiver JuJu Smith-Schuster macht ihm momentan allerdings einen Strich durch die Rechnung. Auf das Konto des 20-jährigen Zweitrunden-Picks der Steelers gehen 424 Yards und vier Touchdowns.

Und wer braucht einen Receiver so dringend, um den manchmal undisziplierten Bryant aufzunehmen? Neben den Chicago Bears gelten die Kansas City Chiefs als Abnehmer. Abgesehen vom schnellen, aber kleinen Tyreek Hill ist im Kader der Chiefs kein wirkich guter Receiver zu finden. In der Mitte des Feldes ist zwar oft noch Tight End Travis Kelce zu finden, aber ein körperlich starker und großer Receiver auf den Außen fehlt.

Da käme Bryant mit seinen 1,96m genau richtig, um mit den Chiefs die Playoffs zu erreichen. Cheftrainer Andy Reid ist dafür bekannt, Spieler mit Problemen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die Steelers könnten dafür den Drittrunden-Pick der Chiefs bekommen.

Cordy Glenn zu den Giants

Die Buffalo Bills sind eines der wenigen Teams in der NFL, die in der Offensive-Line potentielle Starter als Backups haben. Laut NFL Networks's Ian Rapoport wären sie bereit, Cordy Glenn zu traden. Als potentieller Handelspartner gelten die New York Giants. Left Tackle Ereck Flowers tut sich dort in seiner dritten Saison als NFL-Profi sichtlich schwer.

Der ehemalige Erstrunden-Pick hat eine schwache Technik und sorgt mit Fouls zu häufig für Raumverlust. Außerdem hat Flowers laut Pro Football Focus in sieben Spielen 21 Mal zugelassen, dass sein Quarterback Eli Manning unter Druck gerät. Ein zu hoher Wert für einen Starter.

Die Giants könnten Glenn also gut gebrauchen, um ihre Saison noch umzubiegen. Momentan haben sie nur einen Sieg bei sechs Niederlagen. Für Glenn müssten die Giants wahrscheinlich ihren Pick in der zweiten oder dritten Runde des NFL-Drafts abgeben.

Dominque Rodgers-Cromartie zu den Panthers, Russell Shepard zu den Giants

Nach einem heftigen Streit mit Cheftrainer Ben McAdoo inklusive einwöchiger Suspendierung könnten die Giants Rodgers-Cromartie wegtraden. Den Carolina Panthers würde ein erfahrener Cornerback neben den jungen James Bradberry und Daryl Worley gut tun. Rodgers-Cromartie bekommt bei den Giants hinter Janoris Jenkins und Eli Apple nicht mehr so viel Spielzeit wie in den vorherigen Saisons und könnte in Carolina ein wichtiger Faktor für das Erreichen der Playoffs werden.

Der 31 Jahre alte Cornerback war über mehrere Jahre Teil der starken Secondary der Giants. New York könnte für ihn einen Receiver oder einen Draft-Pick bekommen.

Carolinas Russell Shepard ist für die Panthers derweil eher die Nummer drei oder vier in der Receiver-Liste. Bisher hat er 133 Yards und einen Touchdown gefangen. Zudem ist er ein guter Kickretuner.

Dominique Rodgers-Cromartie von den New York Giants

Bei den Giants fallen Brandon Marshall und Odell Beckham Jr. für den Rest der Saison aus, auch Sterling Shepard war zuletzt verletzt. Russell Shepard wäre eine gute und zuverlässige Anspielstation für Quarterback Eli Manning.

Eric Ebron zu den Denver Broncos, Shelby Harris zu den Detroit Lions



Der ehemalige Top-10 Draft Pick Ebron enttäuscht in dieser Saison bei den Detroit Lions. Fallengelassene Pässe, schlechtes Route-Running und nur 160 gefangene Yards haben dazu geführt, dass Veteran Tight-End Darren Fells mehr Snaps auf dem Platz sieht als Ebron. Der 24 Jahre alte, 1,93m große Passempfänger könnte zu einem Team gehen, das sehr dringend einen Tight-End benötigt. Die Denver Broncos um Quarterback Trevor Siemian gelten als möglicher Landepunkt.

In Denver lassen die Tight-Ends die "Big-Plays" vermissen. Das längste Play eines Tight-Ends der Broncos kam in der ersten Woche der Saison. Virgil Green fing einen Pass für 44-Yard, zu wenig für ein Team, das in die Playoffs will. Der sehr atlethische Ebron könnte für mehr Furore in der Offensive sorgen.

Für ihn könnten die Lions einen Pass-Rusher der Broncos erhalten. Shelby Harris hat als Backup Defensive End in dieser Saison bereits zwei Sacks gesammelt und würde den Lions gut tun. Detroit hat bisher schlappe 13 Sacks, Harris könnte hinter Ezekiel Ansah und Anthony Zettel eine gute Option sein.

Carlos Hyde zu den Indianapolis Colts



Frank Gore ist mit 34 Jahren nicht mehr der Jüngste und die Colts könnten einen frischen "Powerback" gebrauchen. In der Abstinenz von Quarterback Andrew Luck versuchen die Colts, den Ball auf dem Boden zu lassen und wenig zu werfen. Frank Gore holt 3,7 Yards pro Lauf, ihm fehlt allerdings die Spritzigkeit, den Ball über mehr als 30 Yards in einem Lauf zu tragen. Der längste Lauf der letzten zwei Jahre liegt bei 22 Yards.

Carlos Hyde von den San Francisco 49ers

Carlos Hyde ist im Alter von 27 Jahren noch jung genug, um einige Jahre in der Liga zu bleiben. Bei den San Francisco 49ers übernimmt Rookie Matt Breida einige von Hydes Aufgaben und aufgrund seiner Geschwindigkeit mag Cheftrainer Kyle Shanahan den Runningback. Hyde würde bei den Colts zusammen mit Rookie Marlon Mack viel Arbeit bekommen.

Frank Gore könnte als Rotationsspieler und Mentor dienen. Mit seiner Erfahrung ist er immens wichtig für die jüngeren Runningbacks. Indianapolis kann sich keine Niederlagen mehr erlauben, wenn sie in die Playoffs wollen und müssten für Hyde wahrscheinlich einen Drittrunden-Pick abgeben.

Stand: 30.10.2017, 14:46