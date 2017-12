Football - Dreikampf um die Krone in der NFL

Carson Wentz

Der Jungspund unter den drei Kandidaten dreht in seiner zweiten Saison als Profi in der National Football League richtig auf. Im vergangenen Jahr an zweiter Stelle im NFL-Draft geholt, hat er die Philadelphia Eagles zu zehn Siegen in zwölf Spielen geführt. Die Eagles gehören damit zu den besten Teams der NFL. Wentz führt die Ligastatistik zudem mit 29 Touchdownwürfen an. Neben 3.005 geworfenen Yards weiß Wentz auch seine Mobilität zu nutzen. Nicht weniger als 283 erlaufene Yards gehen auf sein Konto.

Besonders stark macht Wentz die Fähigkeit, den Passrushern des Gegners auszuweichen und dann noch einen Pass anzubringen. "Das ist eine besondere Qualität“ , lobt sein Offensive-Trainer Frank Reich. Wentz ist 1,98 groß und 107 Kilogramm schwer, das macht es jedem Verteidiger extrem schwer, ihn zu Boden zu ringen.

Zudem sind Wentz und sein Team äußerst effektiv beim dritten Down: 45,93 Prozent der dritten Versuche werden in ein neues erstes Down umgemünzt (zweitbester Wert der Liga). Carson Wentz ist deshalb einer der Besten, wenn es darum geht, den Ball zu behalten und so mehr Punkte zu erzielen. Wentz ist der Shootingstar der Eagles und auf dem Weg zur ersten Play-off -Partie seiner Karriere.

Russell Wilson

Russell Wilson (l.), Quaterback der Seattle Seahawks, reißt sich von 49ers-Verteidiger DeForest Buckner los.

Der Cheftrainer der Seattle Seahawks kam nach dem jüngsten Sieg kaum aus dem Schwärmen heraus. "Russell [Wilson] war heute spektakulär. Die Dinge, die er möglich gemacht hat, das war fantastisch" , sagte Pete Carroll. Spätestens seit dem Sieg der Seahawks gegen die Eagles ist Wilson in der Diskussion zum "MVP" nachgerückt. Der mobile Quarterback hat bereits 26 Touchdowns geworfen. Zudem kommen 3.256 Yards auf das Konto des 29-Jährigen.

Die Seahawks stehen und fallen mit Russell Wilson. Er hat sowohl die meisten Yards geworfen als auch die meisten Yards erlaufen (432 Yards, 3 Touchdowns). In keinem anderen Team der NFL ist der Quarterback der Spieler mit den meisten erlaufenen Yards. Das alles hat er erreicht hinter einer fragilen Offensive-Line. Erst seit der Verpflichtung von Left-Tackle Duane Brown (nach dem 8. Spieltag) scheint die Offensive-Line stabiler zu sein.

Trotzdem scheint es Wilson nicht zu stören, wenn er unter Druck ist. Er scheint sogar besser, wenn er vor Verteidigern wegläuft, den Spielzug improvisiert und im Laufen den Ball zu einem seiner Receiver wirft. Diese haben auch starken Anteil an der überragenden Saison von Wilson. Doug Baldwin (782 Yards), Paul Richardson (592 Yards), Jimmy Graham (473 Yards) und Tyler Lockett (425 Yards) bieten dem Quarterback sehr gute Anspielstationen. Sein Teamkollege und Star-Receiver Doug Baldwin sagte: "Wenn er einmal im Rollen ist, ist er unaufhaltsam."

Tom Brady

Der Quarterback der New England Patriots, Tom Brady, im Spiel gegen Denver

Das Urgestein hat es mit 40 Jahren immer noch drauf. Brady führt die NFL in geworfenen Yards (3.632) und angebrachten Pässen (300) an. Vor der Saison verloren die New England Patriots ihren Receiver und eines der Lieblingsziele von Tom Brady, Julian Edelmann (Kreuzbandriss). Doch kein Problem - Tom Brady hat gezeigt, dass er Edelmann gar nicht braucht, um eine grandiose Saison zu spielen.

Vielleicht könnte es sogar eine seiner besten Spielzeiten werden: Durch die Verpflichtung von Brandin Cooks, der zu den schnellsten Spielern der Liga zählt, hat Brady einen Empfänger für seine langen Pässe - und das zahlt sich aus. Brady wirft durchschnittlich für 8,3 Yards pro angebrachten Pass, nur einmal in seiner Laufbahn hat er einen besseren Durchschnitt gehabt.

Seine Ruhe, Disziplin und Erfahrung machen Brady zu einem der besten Spieler aller Zeiten. Es scheint, als würde er immer einen Passempfänger finden. Für gegnerische Defensiv-Koordinatoren ist es sehr schwierig, ihn zu verwirren, wie ein Hellseher ahnt Brady meist schon vor dem Snap, was auf ihn zukommen wird. Das liegt auch am Coaching: Er und Trainer Bill Belichick haben eine besondere Verbindung - kein Wunder, sie arbeiten schließlich seit mehr als 17 Jahren zusammen und haben seit 2001 fünf Super Bowls gewonnen. Am 16. April 2000, als Brady in der 6. Runde an Stelle 199 gedraftet wurde, sagte Belichick: "Er ist gut, ehrgeizig, ein intelligenter Quarterback, [...] wir lassen ihn konkurrieren und werden sehen, was passiert" . 17 Jahre später wissen alle Patriots-Fans, dass der Trainer den richtigen Riecher hatte.

Stand: 08.12.2017, 08:00