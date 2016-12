Der amtierende Champion hat nach der 10:31-Niederlage bei den Kansas City Chiefs in der American Football Conference keine Chance mehr auf einen Platz in der Finalrunde.

Freude bei den Chiefs

Die Broncos scheiterten damit als achter Meister in den vergangenen 20 Jahren in der Saison nach dem Super-Bowl-Triumph schon in der Vorrunde. Die Chiefs hingegen hatten am ersten Weihnachtstag doppelten Grund zur Freude: Ihre Playoff-Teilnahme hatte schon vor dem Erfolg gegen Denver aufgrund der 17:31-Niederlage der Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers festgestanden.

Auch Atlanta, Houston und New York weiter

Für die Playoffs qualifizierten sich am 16. Spieltag auch die Atlanta Falcons, die Houston Texans und die New York Giants. Zuvor hatten sich bereits die Oakland Raiders, die Dallas Cowboys, die Seattle Seahawks und die New England Patriots einen Platz in der ersten Ausscheidungsrunde auf dem Weg zum Super Bowl am 5. Februar 2017 in Houston gesichert.

sid | Stand: 26.12.2016, 10:30