NFL - Fehlstart für die New England Patriots

Chiefs-Quarterback Alex Smith und Jungprofi Kareem Hunt waren die Matchwinner für Kansas City beim Auswärtserfolg gegen die Patriots um Superstar Tom Brady.

Hunt macht drei Touchdowns

Der 33 Jahre alte Smith schaffte vier Touchdowns und warf für insgesamt 368 Yards. Für Smith war es erst das siebte 300-Yard-Spiel seiner Karriere.

Der 22 Jahre alte Hunt erzielte drei Touchdowns und stellte mit 246 Yards einen NFL-Rekord auf. Noch nie hat ein Spieler so viele Yards bei seinem Debüt erzielt.

Smith mit besseren Zahlen als Brady

Patriots-Quarterback Tom Brady warf für insgesamt 267 Yards. Der 40-Jährige konnte in Foxborough im US-Staat Massachusetts allerdings keinen seiner Würfe in der Endzone platzieren.

Die Patriots mussten gleichzeitig mehr gegnerische Punkte hinnehmen als in jedem Spiel der vergangenen Saison.

"So reicht es nicht"

"Es fühlt sich schrecklich an" , sagte Brady nach der Partie: "Wir müssen einfach härter arbeiten, so wie heute reicht das nicht." Auch Trainer Bill Belichick übte deutliche Kritik, auch an sich selbst: "Ich muss besser coachen, wir müssen besser trainieren, wir müssen besser spielen. Wir haben kaum etwas gut genug gemacht, um heute einen Sieg verdient zu haben."

dpa/sid | Stand: 08.09.2017, 09:21