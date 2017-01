Mit Spitznamen ist das ja so eine Sache. Sie sind Fluch und Segen zugleich - und nicht immer weiß man, woher sie eigentlich kommen. Einerseits kann so ein nickname, wie die Amerikaner sagen, Ausdruck großer Bewunderung sein; andererseits aber eine leichte Quelle für Häme und Spott. Atlantas Quarterback Matt Ryan aka "Matty Ice" ist dafür ein perfektes Beispiel. Um seinen Spitznamen ranken sich viele Legenden: Ob er ihn seiner coolen Spielweise und den weiten Pässen, einem blutigen Unfall beim Basketball mit vielen Eisbeuteln oder seiner Vorliebe für das amerikanische Billigbier "Natty Ice" zu verdanken hat, ist bis heute nicht endgültig geklärt.

Sicher ist nur, dass er ihn seit seiner Zeit auf dem Boston College trägt und selbst nicht besonders gerne hat. Andere Spielmacher in der NFL heißen "Big Ben" (Ben Roethlisberger), "Amish Rifle" (Ryan Fitzpatrick) oder "ELIte" (Eli Manning). "Matty" klingt dagegen ja sowieso schon harmlos - und die Assoziation mit billigem Bier ist ebenfalls wenig schmeichelhaft.

In den vergangenen Jahren gab der Spitzname dazu reichlich Gelegenheit für fiese Wortspiele, wenn die Atlanta Falcons mal wieder in den Playoffs ausgeschieden waren: Da schmolz Matt Ryan zusammen, wurde eingeschmolzen und einer rief: Rettet den Eisberg! Vier von fünf Playoff-Spielen mit den Falcons hatte Ryan in seiner Karriere verloren. Er galt als durchschnittlicher Spielmacher eines durchschnittlichen Teams.

Chance auf den MVP-Titel

Doch in dieser Saison und vor dem Conference-Finale gegen die Green Bay Packers (So., 21.05 Uhr) ist alles anders. "Matty Ice" friert seine Gegner ein, die erstarren in Ehrfurcht. Zuletzt deklassierte Atlanta den Titelkandidaten Seattle Seahawks im Playoff-Viertelfinale mit 36:20. Ryan gab drei Touchdown-Pässe.

Statistisch ist er momentan der beste Quarterback, noch vor den Superstars Tom Brady und Aaron Rodgers - und damit auch der Favorit auf die Trophäe des wertvollsten Spielers der Saison (MVP), die einen Tag vor dem Super Bowl am 4. Februar vergeben wird. Nur ein Spiel trennt die Atlanta Falcons vom Finale.

"Neues Level"

"Er hat sein Spiel auf ein neues Level gehoben" , sagt Falcons-Trainer Dan Quinn über seinen Führungsspieler. "Er will sich jede Woche verbessern, er arbeitet jeden Tag daran - auf und abseits des Feldes." Ryans Weg in der NFL war bislang ein Auf und Ab: Er legte 2008 eine eindrucksvolle erste Rookie-Saison hin und führte sein Team nach mehreren erfolglosen Jahren direkt in die Playoffs. Dort allerdings wurde sein erster Pass abgefangen und die Falcons schieden aus. Ryan war der Verlierer.

In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einem guten NFL-Quarterback, aber nicht zu dem Superstar, den sich viele Fans gewünscht und von einem Erstrunden-Pick erwartet hatten. Ryan sei zu nett, er sei zu brav, zu weich, lautete ein gängiger Vorwurf an den Mann, der wenig Ecken und Kanten besitzt. Zuletzt war Atlanta wieder Mittelmaß und verpasste regelmäßig die Endrunde. Im Football ist der Schuldige dafür schnell gefunden: der Spielmacher.

Konstant gute Vereidigung

Umgekehrt ist er aber auch der Held, wenn er sein Team zu einer Meisterschaft führt. Nie waren Ryans Chancen so gut wie jetzt. Die Verteidigung der Falcons zeigt sich mit Neuverpflichtungen wie Dwight Freeney oder Courtney Upshaw so konstant wie lange nicht mehr. Zuletzt ließen sie Seattles Quarterback Russell Wilson kaum Luft zum Atmen, brachten ihn gleich dreimal zu Fall und schnappten sich zwei Interceptions.

Unterdessen hält die eigene Offensive-Line ihrem Spielmacher den Rücken frei. Der ist nicht mehr nur allein angewiesen auf Star-Receiver Julio Jones, sondern hat mit Taylor Gabriel und Mohamed Sanu neue Optionen im Angriff dazubekommen, außerdem ist Running-Back Devonta Freeman sehr flexibel im Lauf- und Passspiel einsetzbar. Die Teambalance bei Atlanta passt. Sie sind längst mehr als ein Geheimfavorit auf den Titel.

Rodgers stichelt

Allerdings muss Ryan nun auch gegen das heißeste Team der NFL, die Green Bay Packers, beweisen, dass er in der entscheidenden Phase cool bleiben kann. Überhaupt erst einmal erreichte Atlanta in der Klubgeschichte den Super Bowl, das war vor Ryans Zeit: 1998 unterlagen sie dort den Denver Broncos.

Erfahrung ist ein wichtiger Faktor. Der 31-jährige Ryan ist - neben Brady (39 Jahre), Rodgers (33) und Roethlisberger (34) - der jüngste der vier verbliebenen Quarterback-Starter und hat als einziger weder eine Meisterschaft noch ein Conference-Finale gewonnen.

Pünktlich vor dem Spiel gegen Green Bay schickt Gegenüber Rodgers dazu ein paar freundliche Grüße: "Die großen Quarterbacks werden für ihre Titel, Triumphe und Playoff-Siege in Erinnerung behalten" , stellt er klar. Soll heißen: Ryan hat noch nichts erreicht. "Matty Ice" zeigt sich von derlei Verbalattacken unbeeindruckt: "Darüber denke ich nicht nach. Ich erledige Woche für Woche meine Dinge, der Rest passiert von alleine."

Vor dem Erfolg gegen die Seahawks hat der erfahrene Dwight Freeney, ein Super-Bowl-Champion, seinem Teamkollegen Ryan übrigens einen Tipp gegeben: "Sei einfach du selbst" , hat er gesagt - so ein Spitzname hat ja auch immer viel mit fremden Erwartungen zu tun. Matt Ryan konzentriert sich in diesen Tagen ganz auf sich und sein Team.

Stand: 20.01.2017, 08:30