New England Patriots - mehr NFL-Favorit denn je

Er sei immer noch nervös - nach 16 Jahren, fünf Super-Bowl-Titeln und zwei MVP -Trophäen. Der 40-jährige Tom Brady, erfolgreichster und ältester Spielmacher in der NFL , spricht vor dem Saisonstart von "Nerven und Angst" und meint: "Das gehört zum Football dazu. Manche Dinge sind unberechenbar.“

Wenn die New England Patriots in der Nacht auf Freitag (09.09.17) gegen die Kansas City Chiefs die neue Saison eröffnen, steht Brady einmal mehr im Rampenlicht - und über seinem Kopf wird ein neues Banner mit der Aufschrift "World Champions 2016“ enthüllt. Die Patriots gehen als Titelverteidiger in die neue Saison, nachdem sie im vergangenen Super Bowl gegen Atlanta die größte Aufholjagd aller Zeiten hingelegt und in der Verlängerung noch gewonnen haben. Die Patriots sind das beste Football-Team in diesem Jahrtausend. Sie sind so etwas wie der FC Bayern der NFL. Und sie sind auch in diesem Jahr wieder der Top-Favorit auf den Titel.

Nervös - aber nicht auf dem Feld

New Englands Quarterback Tom Brady

Wer meint, Brady könnten beim ersten Snap tatsächlich die Hände zittern, kennt ihn nicht: "Wenn du auf dem Feld stehst, ist die Nervosität schnell verflogen“ , klärt er selbst auf. Das einzige, was er hasst, ist die Unberechenbarkeit, wenn er den Ball (noch) nicht in den eigenen Händen hält. Brady ist Perfektionist, Asket und Kontrollfreak. Nur deshalb das Lampenfieber vor dem Kickoff.

Seine Mannschaft steht dabei noch besser da als in der Vorsaison: Die wenigen Abgänge konnten kompensiert werden; die Offensive Line, die Brady vor Angriffen schützt, ist zusammengeblieben; die Verteidigung dürfte perfekt eingespielt sein; und im Angriff sind die Patriots noch variabler als zuletzt.

Noch stärker in der Offensive

In Brandin Cooks wechselte einer der talentiertesten Passempfänger der Liga von New Orleans nach Foxborough. Brady lobte schon nach wenigen Trainingseinheiten die "professionelle Einstellung“ des 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison acht Touchdowns und 1173 Yards hinlegte. In der Vorbereitung verletzte sich zwar Top-Receiver Julian Edelman (Kreuzbandriss), dafür ist der zweite Superstar des Teams und Bradys bevorzugte Anspielstation nach Verletzung zurück: Rob Gronkowski.

Und dann ist da ja noch Trainer Bill Belichick, der in diesen Tagen im US-Fernsehen mal wieder über American Football spricht. In der Dokumentation "Mach deinen Job“ , einem Rückblick auf das vergangene Endspiel, sagt Belichick Dinge wie: "Das ist ein abgebrühtes, ein brutal belastbares Football-Team.“ Und meint natürlich seine New England Patriots.

Trainer hart an der Grenze - und darüber hinaus

Mehr verrät Belichick natürlich nicht. Er ist generell besser darin, die Geheimnisse anderer aufzudecken als die eigenen, wofür er in der Vergangenheit auch schon zu illegalen Tricks gegriffen hat. Mal hörten die Patriots den gegnerischen Spielfunk ab, mal ließen sie Luft aus den Bällen. Brady wurde dafür im vergangenen Jahr sogar für vier Spiele gesperrt, was seinem Team sportlich allerdings auch kaum schadete. New England gewann die ersten drei Spiele ohne Brady - und machte mit ihm einfach so weiter. Am Ende waren es 17 Siege bei nur zwei Niederlagen.

Gnadenloses System: "Das ist die NFL"

In Belichicks System ist kein Spieler unersetzbar, nicht mal Brady. Das macht die Mannschaft in einem verletzungsanfälligen Spiel wie Football noch stärker. Wer keine Leistung bringt, fliegt sofort raus. Das amerikanische Recht erlaubt diese Flexibilität bei Spielerverträgen. "Das ist die NFL. Du musst dir deinen Job hier jeden Tag verdienen“, erklärte Belichick in der Vorbereitung. "Einige Spieler, die jetzt dabei sind und die falsche Einstellung haben, werden in vier, fünf Wochen nicht mehr dabei sein. So läuft das Geschäft. Du kannst sehr schnell weg sein, wie eine Sandburg.“

Sandburg? Das Stadion der Patriots jedenfalls erinnert mehr an den amerikanischen Army-Stützpunkt Fort Knox. Noch nie haben sie dort ein Eröffnungsspiel verloren und sind zuletzt acht Mal in Folge mit einem Sieg in die Saison gestartet. "Man weiß nie, was passiert“ , sagt Tom Brady. Football ist vielleicht kein einfaches Spiel - trotzdem: 22 Männer jagen in 60 Minuten einem Ball hinterher und am Ende gewinnen meistens die New England Patriots.

Stand: 07.09.2017, 08:00