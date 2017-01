17. Spieltag in der NFL

Für Teams aus der AFC scheint der Weg zum Super Bowl 51 in Houston am 07. Februar nur über Boston zu führen. Die Patriots mit Head Coach Bill Belichick setzen gegen die Miami Dolphins ein weiteres Ausrufezeichen und lassen beim 35:14-Sieg gewaltig die Muskeln spielen. Während sich New England damit während der Wild-Card-Games erholen kann und den Heimvorteil gesichert hat, konnte Miami trotz Niederlage einen Platz in der Runde um den Einzug in die Divisonal-Round sicher.

Browns dürfen als Erste draften

Bereits vor dem letzten Spieltag herrschte in der AFC North Klarheit. Der Sieg der Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens (27:10) ändert nichts an der Tabellenkonstellation und dem Division-Sieg der Pittsburgh Steelers. Unabhängig vom Spielausgang hatte keines der Teams mehr die Möglichkeit eine Wild Card zu ergattern. Mit der Niederlage der Browns gegen die Pittsburgh Steelers in der Verlängerung (24:27) hat Cleveland nun das Recht im kommenden Draft als Erster wählen zu dürfen. Dabei war das Spiel in der Verlängerung und bis zuletzt auf Messers Schneide. Bei einem Sieg Clevelands wären die San Francisco 49ers als schlechtestes Team der Saison an erster Stelle gewesen.

Das Wunder von Tampa Bay bleibt aus

Für Tampa Bay hätte viel zusammenspielen müssen um in die Postseason zu geraten. Mit dem eigenen 16:17-Sieg gegen die Carolina Panthers hat man zwar die eigene Aufgabe erledigt, allerdings hätten vier weitere Mannschaften gewinnen und die New York Giants gegen die Washington Redskins unentschieden spielen müssen. Eine dieser siegreichen Mannschaften wären die Dallas Cowboys gewesen, die allerdings bei der Niederlage gegen die Philadelphia Eagles (13:27) bereits Kräfte für die anstehenden K.O.-Spiele geschont haben. Emotionaler Höhepunkt war die Rückkehr des ehemaligen Starter-Quarterbacks Tony Romo, dem sogleich auch ein Touchdown-Pass gelang.

Mit dem „ Black Monday “ beginnt bereits die neue Saison

Am Montag nach dem letzten Spieltag der Regular Season, dem sogenannten „Black Monday“, reagieren viele Verantwortliche von Teams bereits mit Entlassungen auf unbefriedigende Saisonergebnisse und läuten damit bereits die Planungen für die nächste Spielzeit ein. Ein heißer Kandidat wäre dafür der Head Coach der San Francisco 49ers Chip Kelly und sogar der Posten des General Managers mit Trent Baalke steht wohl zur Debatte. Die Chicago Bears hingegen wollen auch nach der 10:38-Niederlage gegen die Minnesota Vikings und einer durchwachsener Saison an Trainer John Fox festhalten. Ein echter Paukenschlag droht hingegen dem Titelverteidiger aus Denver. Gary Kubiak hat mit den Broncos die Playoffs verpasst und denkt über den Rücktritt nach. Dieser soll allerdings gesundheitliche Gründe haben.

Stand: 01.01.2017, 22:46