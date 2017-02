New Englands Trainer Bill Belichik - Der Mannschafts-Manipulator

Wer den Erfolg der New England Patriots verstehen will, der muss sich nur mal eine der Pressekonferenzen von Trainer Bill Belichick anschauen. Da sitzt ein schlecht gelaunter 64-jähriger Mann mit Kapuzenpulli, verzieht keine Miene und nuschelt wenig aussagekräftige Antworten in sich hinein. Wie nach dem Einzug der Patriots in den Super Bowl zuletzt: " Wir freuen uns darauf, dass es weitergeht ", sagte er – und sah so gar nicht erfreut aus.

Belichick, der Arbeiter

Dabei haben Belichick und sein Führungsspieler Tom Brady schon jetzt zwei Rekorde geknackt: Zum siebten Mal in den vergangenen 16 Jahren stehen die New England Patriots im Endspiel und können gegen die Atlanta Falcons (So., 1 Uhr) ihre fünfte Meisterschaft gewinnen – kein Trainer-Quarterback-Duo hat das je geschafft. Oder mit den Worten Belichicks: " Wir arbeiten hart, wir haben weitere Herausforderungen vor uns ."

Pathos ist nicht sein Ding, große Emotionen oder Lobhudeleien auch nicht – da ist er ganz unamerikanisch und mehr seinen kroatischen Wurzeln verbunden. Belichick ist ein Arbeiter, ein strenger Football-Lehrer und Disziplinfanatiker, gleichzeitig lässt er sich nicht in die Karten schauen und versteht es wie kein anderer, eine Mannschaft zu formen und einzuschwören. Star Tom Brady beschreibt das so: " Er nimmt den Fuß nie vom Gaspedal. Wenn es um Sport geht, hat er uns allen eine Gehirnwäsche verpasst ." Gehirnwäsche! Belichick, der Mannschafts-Manipulator – und damit ist man wieder bei seiner Außendarstellung.

Mentale Tricks

Denn seine mürrischen, nichtssagenden Auftritte sind durchaus kalkuliert. Fragen zu Skandalen, Verletzungen, Personalien oder sportfremden Themen wie US -Präsident Donald Trump beantwortet er einsilbig oder gar nicht. Wenn Belichick also schweigt oder stoisch den immer gleichen Satz wiederholt (" We got to move on ", " I’m focused on [Name nächster Gegner] "), dann baut er – metaphorisch gesprochen – einen Schutzwall um seine Mannschaft, schottet sie von jeglicher Kritik ab, lebt den Unangreifbaren vor und unterstreicht seine Philosophie als Trainer: Wir gegen den Rest der Welt.

Zum " Wir " darf sich natürlich nur derjenige zählen, der ohne Einschränkung mitzieht. Passend dazu: Belichick hängt auch gerne mal Anfeindungen der Gegner oder Medien an die Kabinentür, um seine Spieler zu motivieren. Von ihm stammt der einfache Satz: " Spieler gewinnen Spiele, aber Mannschaften gewinnen Meisterschaften ." So denkt er. So trainiert er. Und so denken und trainieren auch seine Spieler – wenn nicht, sind sie weg.

Die Patriots polarisieren

Das System Belichick hat die Patriots seit 2000 runderneuert und auf Erfolg getrimmt. Belichick hat Spieler verpflichtet, die als zu alt, zu schwach oder problematisch galten – er hat sie alle auf Kurs gebracht. Beim Draft bewies er fast immer ein gutes Gespür. Wer einmal in Foxborough landet, verlässt den Klub nur selten freiwillig.

Auch unfaire Aktionen machten Schlagzeilen: Über Jahre ließ Belichick die gegnerischen Trainer abhören, was ihm eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar einbrachte, zuletzt ging es um zu weiche Bälle (Deflategate). Der Trainer taugt auch zum Bösewicht, zur Zielscheibe für alle, die die Patriots nicht leiden können. Liebe oder Hass - die New England Patriots sind in dieser Hinsicht so etwas wie der FC Bayern des American Football.

Erfolgreiche Philosophie

Weg der NFL-Teams in den Super Bowl

So oder so, das sportliche Ergebnis spricht für sich: Die Patriots dominieren seit Jahren die Liga und sind der erfolgreichste NFL -Klub des 21. Jahrhunderts. Für viele Amerikaner ist Belichick " der beste Trainer der Welt in allen Sportarten ", wie es NBA -Coach Doc Rivers jüngst formulierte. Dabei begann Belichicks Cheftrainer-Karriere erst im Alter von 48 Jahren in Foxborough so richtig, davor hatte er außer eines erfolglosen Engagements bei den Cleveland Browns (1991-1995) ausschließlich als Assistenzcoach gearbeitet. Aber in dieser Funktion lernte er die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Mannschaftsteilen (u.a. Special Teams, Receiver, Linebacker, Defensive) genau kennen und entwickelte sich zu einem Experten in jedem Bereich.

Kaum jemand kennt das Spiel so gut wie er. Und kaum jemand impft seiner Mannschaft so viele Lösungen für unvorhersehbare Situationen ein. Der Zufall ist Belichicks Feind, der Zusammenhalt sein Freund. In stundenlangen Teamsitzungen vermittelt er diese Philosophie. Der Super-Bowl-Sieg 2014, als die Patriots dank einer Interception in letzter Sekunde gegen Seattle siegten, steht beispielhaft dafür. Das entscheidende Play damals machte der bis dahin quasi unbekannte Malcolm Butler, der heute Leistungsträger ist. Eitelkeiten kann Belichick nicht leiden, deshalb gibt er sich selbst betont uneitel bis hin zu schroff.

Keine Sonderbehandlung für Brady

Tom Brady ist in dieser Hinsicht der perfekte Spielmacher für die New England Patriots und ihren Trainer. Brady, im Jahr von Belichicks Amtsantritt als 199. von 254 Spielern gewählt, gehört zu den besten Quarterbacks aller Zeiten – und ist entgegen seines sunnyboyhaften Aussehens einer der härtesten Arbeiter, ja ein echter Streber. Belichick behandelt ihn wie jeden anderen Spieler, die Beziehung ist "nicht persönlich, sondern rein geschäftlich", schrieb die Washington Post und Bradys Vater verriet: " Sie waren in all den Jahren nicht mal zusammen essen ."

In dieser Woche vor dem 51. Super Bowl gibt Belichick wieder viele Pressekonferenzen. Bei der ersten am Dienstagmorgen ließ er die Journalisten fast eine Stunde warten, um dann zu verkünden, die Atlanta Falcons seien "eine sehr gute Mannschaft". Wirklich aufschlussreich sprach er anschließend im kleinen Kreis: "Bei diesen Pressekonferenzen", ließ er wissen, gehe es doch " nicht um ihn oder die Journalisten ." Sondern? " Es geht dabei um die Mannschaft und die Fans ." Die Mannschaft. Vor allem die Mannschaft.

Stand: 31.01.2017, 15:11