Der "Ice Bowl" - das kälteste Spiel der NFL-Geschichte

Green Bay ist noch nicht erwacht an diesem 31. Dezember 1967, als CBS-Kommentator Frank Gifford in seinem Hotel den erwünschten Weckanruf von der Rezeption erhält: "Guten Morgen, Sir. Es ist 6.30 Uhr, die Temperatur beträgt minus 32 Grad Celsius." Gifford glaubt, die Temperaturangabe müsse ein Fehler sein - das ist sie aber nicht.

Über Nacht hat eine Kaltfront das ohnehin eisige Green Bay in Wisconsin erreicht und sorgt für den kältesten Silvestertag in der Geschichte der Stadt. Wenige Stunden später kommentiert Gifford das NFL Championship Game zwischen den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys. Beim Kickoff werden minus 26 Grad Celsius gemessen. Das bis heute kälteste Spiel der Liga-Geschichte erhält deshalb den Namen "Ice Bowl“.

Schiedsrichter friert die Pfeife an den Lippen fest

Reichlich sportliche Brisanz hat die Partie ohnehin: Die aufstrebenden Cowboys wollen Revanche für die Final-Niederlage vom vergangenen Jahr nehmen und die in die Jahre gekommenen Packers um Trainer-General Vince Lombardi entthronen.

Doch erst durch die extremen Bedingungen wird das Spiel zu einem NFL-Mythos. Die Schiedsrichter müssen sich am Morgen schnell noch Handschuhe, lange Unterhosen und Ohrenschützer besorgen. Das Spielfeld ist zunächst teilweise gefroren, in der zweiten Hälfte ist es eine einzige Eisfläche.

Der legendäre "Ice Bowl" 1967

Auf die obligatorische Band müssen die Zuschauer verzichten. Die Musiker können ihre Blasinstrumente nicht spielen, die Mundstücke würden an ihren Lippen festfrieren. Schiedsrichter Norm Schachter pustet genau einmal in seine Pfeife, sie friert fest. "Als er die Pfeife wieder aus dem Mund nahm, riss er sich ein Stück seiner Lippe aus. Und das Blut fror sofort an seinem Kinn“ , erinnert sich Cowboys-Profi Bob Lilly. Die Schiedsrichter leiten das Spiel fortan per Handzeichen oder Rufe in Richtung der Profis.

Tausende kleine Dampfloks auf den Tribünen

Trotz der unwirtlichen Bedingungen ist das Stadion ausverkauft. Mehr als 50.000 Menschen packen sich dick ein und kommen in die Betonschüssel. In der gleißenden Wintersonne sieht es so aus, als pusteten mehrere Tausend kleine Dampfloks ihren Rauch in die Luft.

Die Packers dominieren zunächst deutlich und gehen im zweiten Viertel mit 14:0 in Führung. Sie sind es gewohnt, bei Kälte und auf schlechtem Untergrund zu spielen. Bei den Cowboys klappt hingegen in der Offensive kaum etwas. Quarterback Don Meredith kann den eiskalten Ball nicht richtig werfen, sein bester Passempfänger Bob Hayes - der 100-Meter-Olympiasieger von 1964 - friert dermaßen, dass er auch beim Laufen seiner Passrouten zumeist die Hände unter seiner Ausrüstung vergräbt.

Gut vier Minuten vor Ende der ersten Hälfte erzwingen die Cowboys aber einen Ballverlust von Packers-Quarterback Bart Starr und verkürzen. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich, im letzten Viertel geht Dallas durch einen Trickspielzug mit 17:14 in Führung. Ist das die Wende?

Quarterback Starr nimmt das Glück in die eigene Hand

Eine Chance erhält Green Bay noch. Gerade noch rechtzeitig findet Spielmacher Starr seinen Rhythmus wieder und führt sein Team wenige Sekunden vor dem Ende an die Ein-Yard-Linie. Running Back Donny Anderson rutscht bei den beiden folgenden Spielzügen allerdings jeweils sofort nach der Ballübergabe auf dem vereisten Spielfeld aus.

Ein anderer Plan muss her. Also läuft Starr an die Seitenlinie und sagt zu seinem Coach: "Ich schiebe mich selbst in die Endzone." Lombardi antwortet in seiner typischen Art nur: "Mach' es und dann lass' uns hier verschwinden.“ Starr tut, was der große Trainer befiehlt: Er wirft sich in die Endzone und entscheidet so das Spiel.

Entscheidender Touchdown beim "Ice Bowl" 1967

Zwei Wochen später gewinnen die Packers auch Super Bowl II gegen die Oakland Raiders. Damit geht die Lombardi-Ära nach fünf Titeln in sieben Jahren zu Ende. Der Coach tritt zurück, die Fans in Green Bay müssen ein Vierteljahrhundert warten, ehe ihr Team wieder ein Meisterschaftskandidat ist. Die Cowboys hingegen entwickeln sich zu einer der erfolgreichsten Mannschaften in den 1970er Jahren.

NFL mit großen Popularitätsschub

Der größte Gewinner des "Ice Bowl" ist die NFL selbst. Die Liga stilisiert die Partie zum heroischen Kampf der Profis gegen alle Widrigkeiten und setzt sie mit für die damalige Zeit beeindruckenden Filmaufnahmen in Szene. Die Popularität der NFL steigt sprunghaft an. Dass mehrere Spieler Erfrierungen davontragen, ist für die Marketingexperten nur eine Randerscheinung dieser bemerkenswerten Partie am letzten Tag des Jahres 1967.

Stand: 30.12.2017, 08:00