Wild-Card-Games in der NFL

Im letzten Jahr endete die Saison für Houston in einem Debakel. Gegen die Kansas City Chiefs ging man sang und klanglos mit 0:30 vor eigenem Publikum unter und die Playoffs waren nach dem Wild-Card-Spiel bereits beendet. In diesem Jahr gelang der Einzug in die Divisional-Round auch, weil das Messen zwischen den Quarterbacks deutlich zugunsten der Texans ausfiel.

Osweiler wird zu Houstons Trumpf

Brock Osweiler spielte bislang eine schlechte Saison und stand unter Dauerfeuer seiner Kritiker. Pünktlich zu den Playoffs scheint der Knoten geplatzt zu sein, denn dem 26-Jährigen gelang ein Touchdown-Pass, lief einmal selbst in die Endzone ein und spielte eine solide Playofferöffnung. Osweiler konnte damit diesmal die gute Arbeit seiner Defensive vergolden, indem er selbst dafür sorgte, dass offensiv genügend Punkte erarbeitet wurden. In der Regular Season war man mit durchschnittlich nur 17,4 erzielten Punkten pro Spiel eines der schlechtesten Teams der Liga.

Sein Gegenüber Connor Cook hingegen kam zu keinem Zeitpunkt der Partie in Tritt. Bei seinem ersten Spiel als Starter-Quarterback musste er direkt gegen eine der stärksten Defensiven der Liga antreten und zeigte sich von der Druck der dieser stark beeindruckt. Lediglich 18 seiner 45 Passversuche kamen an, darunter drei Interceptions. Zu oft blieb dem Rookie zu wenig Zeit um die richtigen Entscheidungen zu treffen, doch obwohl der Quarterback dem immensen Druck nicht gewachsen schien, hielt Oaklands Head Coach Jack Del Rio über die gesamte Spielzeit an ihm fest.

Houstons Defense erstickt Oaklands Hoffnungen

Zu jedem Zeitpunkt des Spiels schien es, als bestimme die Defensive der Texaner über das Geschehen auf dem Feld. Selten kam die eigentlich sehr durchschlagskräftige Offensive Oaklands in Fahrt, die allerdings auch vor den Playoffs mit Derek Carr ihres Pro-Bowl-Quarterbacks beraubt wurde. Die Frühe 3:0 und kurz darauf 10:0-Führung geriet für Houston nie wirklich in Gefahr. Die Texans-Defense, in der Jadeveon Clowney einmal wieder herausstach, brachte es am Ende auf drei Turnover, drei Sacks und eine playoffreife Präsenz an der Line of Scrimmage.

Knapp 8 Minuten vor Ende fand Cook dann doch noch nach einem ansehnlichen Drive mit Wide Receiver Andre Holmes einen Empfänger für seinen ersten Touchdown-Pass in der NFL, das Aufbäumen kam allerdings zu spät. Nur vier Minuten später fing Houstons Safety Corey Moore einen Pass von Cook ab und besiegelte das Schicksal der Raiders, die zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder an den Playoffs teilnahmen.

Stand: 08.01.2017, 02:54